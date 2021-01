Guvernul Cîţu va fi luat cu asalt pur şi simplu! Mii de oameni ameninţă că vor ieşi în stradă. Ultimele decizii ale Executivului în privinţa veniturilor din 2021 i-a făcut pe aceştia să ia decizii radicale.

Guvernul, ameninţat cu proteste masive

Este scandal total între Guvern şi cei de la sindicate. Nevoit să ia măsuri dure din cauza pandemiei de coronavirus, Executivul este ameninţat de către bugetari. Aceştia susţin că vor declanşa mai multe mişcări de protest în faţa Guvernului.

Şeful SNPPC, Marius Ionescu spune că poliţiştii vor ieşi în număr mare la proteste, dar vor introduce şi acţiuni în instanţe. Totul pentru că Executivul, pe timp de criză, a decis îngheţarea salariilor bugetarilor.

Marius Ionescu, comisar şef în Politia Romana şi lider al Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) spune că poliţiştii au mari probleme.

“Am fost dusi cu zaharelul pana in 2017. De asemenea, prin neaplicarea Legii 284/2010, in toata perioada 2010-2017, si cu efecte ulterioare, s-a produs o discriminare cu privire la salariile politistilor, discriminare impotriva careia noi am luptat introducand cereri de chemare in judecata pentru egalizarea salariului la nivelul maxim, adica politisti care ocupau functii identice sa aibe si o salarizare identica.

Legile care au fost date dupa 2010 au prevazut tocmai acest lucru, ca noi sindicatele sa nu mai putem sa negociem contractele colectivele de munca ale politistilor. Cel mai urat lucru este sa te joci cu sperantele oamenilor.

La inceputul carierei salariul unui politist nu depaseste 1.500 lei. In pofida acestui salariu foarte mic avem situatii frecvente cand politistilor trimisi sa isi desfasoare activitatea in zone sensibile nu li se deconteaza nici macar chiria care, in anumite locatii, cum ar fi orasul Otopeni este in jur de 300 euro lunar”, a spus Ionescu, conform luju.ro.

Proteste masive la Guvern

Sindicalistul ameninţă cu proteste masive în faţa Guvernului. “Tinerii vin cu speranta, iar cand dau piept cu realitata fug din sistem. La ora actuala avem circa 70.000 de posturi prevazute in statele MAI pentru politisti-IGPR, dar ocupate efectiv sunt circa 53.000.

In situatia in care Guvernul nu va debloca Legea 153/2017 privind salarizarea, precum si Legea 223/2015 privind pensiile militare, respectiv nu va acorda inflatia de 3,8% pe 2020 suntem pregatiti sa introducem aproximativ 40.000 de actiuni in instantele de contencios administrativ si civile atat pentru politisti activi, politisti pensionari si personal contractual

De asemenea, daca Avocatul Poporului nu va sesiza CCR, urmare a adresei noastre pe art. 1 si art. 4 din OUG 226/2020, vom depune in fiecare dintre cele 40.000 de procese exceptii de neconstitutionalitate a prevederilor anterior amintite.

Sunt sigur ca noi putem sa aducem in Piata Victoriei peste 10.000 de politisti in activitate si probabil vom fi in fruntea a milioane de romani. Pentru ca romanului i-a ajuns cutitul la os”, a mai spus Ionescu, conform sursei citate.

