România se află în stare de urgență și izolare forțată de la jumătatea lunii martie. Din această perioadă vor rămâne în istorie probabil două teme: numărul imens de amenzi aplicate de polițiști și lipsa oricărei măsuri economice coerente a Guvernului pentru reducerea impactului social viitor.

După Paștele ortodox, românii au primit cu speranță anunțul președintelui: cel mai probabil starea de urgență nu va fi prelungită după data de 15 mai. Este adevărat, anunțul a venit de fondul unei stări de tensiune crescută din cauza faptului că populației i s-a indus că Paștele va reprezenta un dezastru al infecțiilor, fapt neconfirmat de realitate.

Numai că în ultimele zile au reapărut mesajele care ne transmit că situația nu este bună, că suntem în pericol. Pe scurt, că statul ar trebui să aibă grijă în continuare de felul cum traversăm strada.

Astăzi a venit și o confirmare cu subiect și predicat a ceea ce simțeam: se ia în calcul prelungirea stării de urgență. A declarat-o șeful cancelarie primului ministru, Ionel Dancă, într-un interviu pentru Digi24: „Există toate scenariile pe masă. Există inclusiv posibilitatea prelungirii stării de urgență, există scenariul modificării acestei situaţii şi declarării stării de alertă care să permită autorităţilor adoptarea unor măsuri restrictive în continuare, de o amploare mai mică, aşa cum există posibilitatea renunţării la situaţia de urgenţă şi de a derula o campanie de informare amplă la nivelul populaţiei astfel încât gradul de conformare la recomandările autorităţilor să fie în continuare unul foarte ridicat”.

Este vina populației

Dar și mai interesant este ce a afirmă Dancă în continuare. Liberalul spune că în autoritățile au încercat în ultima perioadă să lanseze scenarii pentru a da speranță populației. Pe sistemul, dacă ești cuminte vine Moș Crăciun. Tot el spune că o creștere a numărului de cazuri este din vina populației. În niciun caz că statul testează puțin și nu prea știe situația reală.

Iată declarația lui Dancă în toată splendoarea ei: ”Situaţia rămâne în continuare riscantă. Răbdarea românilor care s-a dovedit una generoasă în raport cu recomandările autorităţilor (…) sigur că această răbdare are şi ea limitele ei. Am încercat în ultima perioadă să enunţăm diverse scenarii pentru a da o speranţă românilor că situaţia va putea fi depăşită în curând şi vom putea gradual să revenim la un ritm de viaţă normal. Dar acest lucru depinde nu neapărat de autorităţi, cât de evoluţia infecţiilor, or în ultimele zile vedem că, în ciuda tuturor recomandărilor, poate şi pe fondul unei relaxări anticipate, grăbite, a populaţiei, au apărut noi cazuri şi noi focare. De aceea trebuie să fim în continuare vigilenţi. Din păcate, nu putem să ne grăbim numai din perspectiva răbdării populaţiei să ne grăbim să adoptăm măsuri care ne-ar putea întoarce în situaţia de a pierde de sub control gestiunea acestui fenomen”.

Șeful cancelaria premierului are și o veste bun: valul doi va prinde autoritățile pregătite. Nu în sensul în care vor testa masiv populație, ci că vor avea măști de protecție.

„Am dat deja în producţie producţia de măşti, de combinezoane, se lucrează inclusiv pentru producţia de materiale necesare acestor echipamente, se lucrează la producţia de alte echipmente sanitare și credem că pentru perspectiva unui val doi vom fi pregătiţi inclusiv din punctul de vedere al producţiei locale” a spus Dancă.