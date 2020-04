În cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o, marţi, la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă, după data de 15 mai, va mai avea posibilitatea să prelungească starea de urgenţă sau Guvernul poate da stare de alertă şi, în plus, dacă va discuta despre acest subiect la întâlnirea de miercuri cu Ludovic Orban.

Şeful statului a declarat că variantele privind perioada de după 15 mai sunt deja în discuţie de două săptămâni, iar o decizie finală va fi luată, cel mai probabil, abia săptămâna viitoare. Iohannis spune că, de această dată trebuie să fim pregătiţi şi pentru varianta bună şi pentru cea rea, ca să nu mai ajungem în situaţia de stres de la începutul epidemiei.

“Noi discutăm aceste variante de două săptămâni, nu începem discuţia mâine, însă decizia nu o vom lua mâine, fiindcă vrem să urmărim cum evoluează situaţia din punct de vedere epidemiologic. Decizia dacă vom prelungi starea de urgenţă sau dacă vom găsi o stare alternativă, de exemplu stare de alertă, această decizie o vom lua, probabil, în cursul săptămânii viitoare, când avem noi date despre mersul epidemiei.

Pot să vă spun, poate cu titlu de premieră, că legislaţia secundară aferentă variantei în care nu prelungim starea de urgenţă este aproape finalizată. Eu am dorit să fim pregătiţi din timp şi pentru o variantă şi pentru cealaltă, ca să nu fim iarăşi în situaţia de stres cum am fost la începutul epidemiei, când din neglijenţa guvernelor PSD nu s-au clarificat multe chestiuni, n-au fost bani, n-au fost rezerve. Acum vreau să avem legislaţia clară, să avem rezervele deja existente, atât cât se poate, iar până în toamnă să avem rezerve semnificative pentru situaţia în care va veni al doilea val sau va veni altă boală. Această siguranţă pe care credeam că am obţinut-o a fost o iluzie”, a declarat preşedintele Iohannis.