Banii sunt alocați pentru perioadele în care nu există comenzi, iar angajaţi beneficiari sunt cei din industria de apărare.

„Am promovat Hotărârea de Guvern referitoare la fondurile necesare asigurării nucleului din industria de apărare pentru anul 2020, aşa cum am promis că voi face în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu sindicatele din industria naţională de apărare. Obiectivul meu şi al întregului Guvern este să generăm suficientă activitate pentru companiile din industria de apărare, pentru ca acestea să nu mai depindă într-o măsură atât de mare de nucleu. Pentru asta lucrăm îndeaproape cu Ministerul Apărării Naţionale pentru a avea, pentru prima dată, o colaborare reală între beneficiarii produselor industriei naţionale de apărare şi companiile care realizează produsele respective”, a declarat Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei, potrivit agerpres.

Reorganizare la Romarm

Virgil Popescu a adăugat că Romarm va fi reorganizat, pentru ca acest holding să poată funcţiona eficient.

„Ne vom concentra pe activitatea de marketing şi vânzări în cadrul Romarm, pentru că România are o tradiţie în industria mondială de apărare, are pieţe în care are parte de recunoaştere şi încredere şi trebuie să recuperăm cota de piaţă pe care am pierdut-o în ultimii 30 de ani, ca să putem avea comenzi prin care să încărcăm cu activitate angajaţii din această ramură industrială”, a arătat Popescu.

Legea privind industria naţională de apărare prevede că salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria naţională de apărare, pe perioada în care nu desfăşoară activitatea de bază din lipsă de comenzi sau contracte, efectuează activităţi specifice, beneficiind de drepturile salariale prevăzute de lege.

Hotărârea de Guvern adoptată joi, la iniţiativa Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, permite plata salariilor a aproximativ 1.100 de angajaţi ai operatorilor economici din industria naţională de apărare pentru acele perioade în care nu există comenzi sau contracte.

