Anunț de ultim moment al ministrului Finanţelor Publice, Florin Cîţu. Acesta a prezentat, în şedinţa de Guvern, a treia rectificare bugetară din acest an, prin care se asigură finanţarea necesară în sănătate, asistenţă socială şi educaţie.

Guvernul are pe masă o nouă rectificare bugetară!

„În şedinţa de Guvern din această seară am prezentat în primă lectură a treia rectificare de anul acesta. Prin această rectificare se asigură finanţarea necesară în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi educaţiei şi în acelaşi timp asigurăm continuarea investiţiilor.

În acest an sunt estimate la 55 miliarde lei, o creştere faţă de bugetul iniţial cu 4,5 miliarde. Am avut execuţia la 10 luni şi este cea mai bună din ultimii 10 ani: 35,4 miliarde lei, mai mult decât s-a cheltuit în tot anul 2016, în tot anul 2017 şi în tot anul 2018. De aceea continuăm investiţiile şi această rectificare asigură resursele necesare”, a spus ministrul Finanţelor la finalul şedinţei de Guvern.

Acesta a reiterat principalii parametri ai acestei rectificări, respectiv o creştere a deficitului bugetar de la 8,6% din PIB, la 9,1% din PIB, adică 96 miliarde lei.

„Comisia Naţională de Prognoză şi-a revizuit estimările şi estimează o contracţie de 4,2%. Creşterea deficitului este de 5 miliarde”, a afirmat Cîţu.

El a explicat că această creştere este dată de două elemente: o scădere a veniturilor de 4,2 miliarde lei şi o creştere a cheltuielilor la 41,3% din PIB.

Potrivit ministrului, în cazul diminuării veniturilor, 2,2 miliarde lei reprezintă „influenţa negativă” a veniturilor din economie, ca urmare a faptului că pe parcusul anului au fost luate măsuri fiscale prin care 16 miliarde lei au rămas la companii.

Aceste măsuri fiscale expirau pe 25 octombrie şi s-a luat decizia de a fi prelungite până pe 25 decembrie. Totodată, s-a decis şi reeşalonarea datoriilor acumulate la buget de companii de la începutul stării de urgenţă până pe 25 octombrie.

„Aceste două măsuri duc la venituri mai mici faţă de ce estimam la rectificarea a doua. În acelaşi timp, execuţia bugetară arată că în acest an, şi datorită acestor măsuri şi datorită faptului că am investit mai mult şi am luat şi alte măsuri ce au ajutat economia, veniturile bugetului general consolidat după 10 luni sunt mai mari decât veniturile de anul trecut, într-o perioadă de creştere economică.

Vreau să accentuez acest lucru: în plină perioadă de criză economică, cea mai mare criză din ultima sută de ani, am reuşit încasări la bugetul de stat mai mari decât anul trecut, când economia creştea.

Estimăm pentru finalul anului venituri mai mari pentru tot anul decât cele din 2019, chiar şi cu această criză”, a subliniat Cîţu.

El a adăugat că al doilea element ce duce la creşterea deficitului este faptul că cheltuielile bugetului general consolidat ajung la 41,3% din PIB, respectiv 433,8 miliarde lei.

