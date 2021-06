Veste tristă la Hollywood. Celebrul actor James Michael Tyler din serialul „Prietenii tăi” suferă de cancer de prostată în stadiul 4. Acesta l-a intrepretat pe managerul „Gunther”. Actorul de 59 de ani a dezvăluit, luni, pentru NBC Today, citat de Daily Mail, că a fost diagnosticat prima dată în 2018, dar de atunci boala a evoluat și i-a afectat oasele și coloana vertebrală.

Tyler, care a apărut în toate cele 10 sezoane din „Friends”, în rolul lui „Gunther”, managerul cafenelei Central Perk, a spus că, din cauza bolii agresive, i-a paralizat partea inferioară a corpului.

„Mă lupt de trei ani cu acest diagnostic… E stadiul 4. Foarte avansat. În cele din urmă, probabil că mă va ucide”, a spus el. Acesta a susținut că medicii au fost optimiști, dar pandemia a dus la agravarea bolii sale.

„Nu am reușit să ajung la o consultație, ceea ce nu a fost deloc bine”, a spus Tyler. „Cancerul s-a mutat și a progresat, în pandemia de COVID-19”, a continuat acesta declarația cutremurătoare.

Am vrut să prind 59 de ani

Tyler a apărut pe Zoom în show-ul de reuniune „Friends”

Tyler, care face acum ședințe de chimioterapie, a spus că nu a putut să apară fizic în show-ul spectacol „Friends: The Reunion”, difuzat de HBO. În schimb, „Gunther” a luat cuvântul printr-o intervenție pe Zoom.

Mulți dintre foștii săi colegi știu că este bolnav. Cancerul a devenit insuportabil când a migrat spre oase.

„Am vrut să prind 59 de ani…”, a fost ținta cunoscutului actor. „Scopul meu din acest an a fost să prind 59 de ani. Am prins, pe 28 mai. Acum vreau să salvez cel puțin o viață, cu această veste, făcută public. Este singurul motiv pentru care am vrut ca oamenii să știe… Acesta este noul meu rol”, a mărturisit îndrăgitul actor.

Fanii serialului “Friends” aşteptau să se confirme zvonurile despre revenirea pe ecrane a celebrului grup de prieteni new-yorkezi. Vestea a venit chiar de la actorii înşişi, într-o postare pe reţelele de socializare.

“Se întâmplă …” au scris actorii pe conturile lor de Instagram, alături de o fotografie colectivă în care îi putem vedea pe Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc şi David Schwimmer.

Sursa foto: Facebook