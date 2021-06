Din totalul de 120 milioane EUR, 76 milioane sunt asistate de SACE prin Garanzia Italia, instrumentul destinat susținerii societatilor italiene pentru a face față situației de urgență Covid-19. Grupul de bănci care a acordat împrumutul a implicat institute de prima mărime, pe lângă partenerul principal BNL, Grupul BNP Paribas, Banco BPM, Credit Agricole, Deutsche Bank, Unicredit, Cassa di Risparmio di Bolzano și Banca di Cividale.

Acordul de finanțare va susține dezvoltarea Grupului și permite realizarea obiectivelor stabilite în planul industrial 2019-2022 cu mult timp în avans, contribuind decisiv la continuarea evoluției pozitive pe care compania o are în ultima vreme, în pofida pandemiei.

“Acest acord reprezintă o etapă fundamentală, care completează un parcurs de transformare profundă a Grupului nostru, început cu doar doi ani în urmă, dar care a adus rezultate extraordinare în timp foarte scurt în ciuda crizei pandemice. 2019 a fost un an cheie pentru istoria Grupului, pentru că atunci au fost puse bazele relansării sale, sub îndrumarea Administratorului Delegat Luigi De Puppi. Datorită îndrumării sale și a muncii întregii echipe, am intrat într-o fază de îmbunătățire a performanței economice și financiare, care este foarte importantă și care ne permite să privim cu încredere dezvoltarea viitoare a Grupului”, a declarat Mirco Maschio, președintele Maschio Gaspardo.

“Există încă multe proiecte inovatoare și investiții pe care le studiem. Acordul de finanțare reprezintă încă o piesă fundamentală în planul nostru pe termen mediu și lung, deoarece ne permite să alocăm resurse importante creșterii și dezvoltării produselor și tehnologiilor noastre, precum și prezenței pe unele piețe noi. Se deschide o nouă fază de extindere”, a precizat Andrea Maschio, vicepreședintele Grupului.

Anul 2020: profit aproape dublu față de 2019

Maschio Gaspardo a reușit să-și continue activitatea în cursul anului 2020, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară cerute de autorități în țările unde are unități de producție, inclusiv în România, și cu protejarea sănătății angajaților săi. Astfel, în ciuda pandemiei, în 2020, la nivelul Grupului, profitul net consolidat s-a dublat față de 2019, ajungând la 8,9 milioane EUR, față de 5,8 milioane EUR înregistrat în anul precedent. Nivelul EBITDA al Grupului a crescut de la 32,2 la 39,7 milioane EUR (o creștere cu 23%) în cursul anului. Creșterea EBIT a fost și mai semnificativă, cu 28,2%, de la 17,8 milioane la 22,8 milioane EUR. Indicele de rentabilitate ROE (rentabilitatea capitalului propriu) a menținut, de asemenea, o tendință ascendentă, crescând de la 9,82% la 10,87%.

Veniturile Grupului Maschio Gaspardo s-au ridicat la 302,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 4% cauzată de pandemie. O tendință similară a fost observată pe piața utilajelor agricole la nivel internațional. Datoria netă consolidată a scăzut cu 31,5 milioane EUR (-21,2%) la 116,9 milioane EUR la 31 decembrie 2020, comparativ cu 148,4 milioane EUR la sfârșitul anului precedent. Maschio Gaspardo a încheiat anul 2020 cu un capital net consolidat de 92,4 milioane EUR: o creștere de 28,4 milioane EUR, comparativ cu 64 milioane EUR în anul precedent.

Fabrica din România pe profit și în continuă dezvoltare

Fabrica de la Chișineu Criș a Maschio Gaspardo, principalul producător de utilaje agricole din România, a încheiat anul 2020 cu un profit net de 2,3 milioane EUR și cu un program ambițios de investiții pentru dezvoltarea producției. Cifra de afaceri a fost în 2020 de 44,1 milioane EUR, iar producția a fost de aproximativ 3.000 de unități.

În 2020 au început o serie de investiții pentru dezvoltare, susținute de EximBank. Astfel a fost realizată o investiție pentru a crește capacitatea de producție prin diversificarea gamei de pluguri, prin majorarea liniei de credit la aproximativ 2 milioane EUR.

A fost demarată o investiție pentru extinderea capacității de producție, cu o suprafață de 5400 mp și prin achiziția de noi echipamente tehnologice necesare fluxului de producție, precum: strunguri, freze, prese de îndoit, echipamente de debitare tablă, roboți de sudură și altele. Investiția totală se ridică la 3,5 milioane EUR, din care 2 milioane EUR au reprezentat o facilitate de credit acordată de EximBank, iar restul provine din fonduri proprii. Proiectul de investiții se va finaliza în cursul anului 2021. Ulterior, societatea va avea face angajări, pentru a putea face față creșterii producției și pentru a răspunde noilor contracte pentru comenzi de 20 de milioane EUR pe an.

Parteneriat Maschio Gaspardo – EximBank

Colaborarea dintre EximBank și Maschio Gaspardo a început în 2017, când banca a susținut societatea în implementarea celui mai mare proiect de investiții, în valoare de aproximativ 10 milioane EUR, un proiect realizat printr-o schemă de ajutor de stat prevăzută de lege.

„Piața din România are o nevoie tot mai mare de echipament avansat din punct de vedere tehnologic, domeniu în care noi suntem specializați. În plus, fabrica de lângă Arad ne permite să fim aproape de piețele din Europa de Est, în mod particular de Rusia și Ucraina. Între Maschio Gaspardo și EximBank s-a conturat un adevărat parteneriat pentru dezvoltare. EximBank a propus întotdeauna soluții concrete și eficiente pentru a susține dezvoltarea noastră pe termen scurt și mediu. Acest lucru ne-a permis să investim și să luăm deciziile potrivite, conform nevoilor companiei noastre”, a comentat Mirco Maschio, președintele Maschio Gaspardo.

Tot în 2020 și cu sprijinul EximBank, Maschio Gaspardo România a achiziționat 51% din părțile sociale ale Maschio Aratri. Dreptul de proprietate pentru restul de 49% era deja deținut de Maschio Gaspardo S.p.A.

