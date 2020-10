Informații cu privire la cifra de afaceri și profitul obținut în 2020 oferite de reprezentanții Groupama într-un interviu exclusiv pentru revista Capital.

,,Pe fondul crizei sanitare, am anticipat o scădere a bugetului pentru asigurări, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

In condițiile actuale, estimăm o scădere a cifrei de afaceri în ceea ce privește asigurările auto, compensată de o creștere în zona asigurărilor de bunuri și, mai ales, a asigurărilor de persoane. Creșterea interesului pentru asigurările de sănătate și de viață, tendință care se manifestă la nivel mondial, s-a dezvoltat și în România în această perioadă în care sănătatea a devenit o prioritate pentru noi toți. Mai mult, în primele 8 luni ale anului, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 4% înafara produsului RCA, unde scădem voluntar pentru că, din punct de vedere business, reprezintă o sursă de pierdere.”- a declarat Groupama pentru Capital

,,Cu sprijinul Grupului, avem o rată de solvabilitate de 142%, care ne permite să investim în continuare în viitorul nostru. In primele 8 luni, am continuat să diversificăm profitabil business-ul înafara segmentului auto și non-auto, fapt care a generat o creștere semnificativă a veniturilor, de 11%. Cererea de asigurări de sănătate și de viață a fost în creștere, dată fiind și inițiativa noastră de a acoperi riscurile generate de COVID-19. In contextul dat, liniile facultative au avut o evoluție bună, iar expunerea pe RCA a continuat să scadă. Continuăm să lansăm produse și servicii simple și relevante pentru clienții noștri, reușind astfel, să ne consolidăm poziția pe lider pe liniile de business profitabile.

La finalul anului ne așteptăm să înregistrăm profit, deși, din poziția de lider în segmentul asigurărilor pentru fermieri, seceta din acest an a avut un impact asupra profitabilității companiei.”

Cum s-a descurcat Groupama din punct de vedere economic în urma crizei medicale?

,,Intreaga noastră echipă s-a mobilizat exemplar în toată această perioadă, productivitatea rămânând la un nivel foarte bun, deși contextul era unul dificil pentru noi toți. Cu toate acestea, business-ul nostru nu a fost ferit de efectele crizei pe care o traversăm. Dar ne-am propus să depășim împreună această perioadă și am luat măsurile care se impun pentru a ne atinge acest obiectiv.

Grupul Groupama ne-a pus la dispoziție un împrumut de 24 de milioane de euro, pe care l-am angajat pentru o perioadă de 10 ani. Este o măsură prudențială, care să ne ajute să traversăm criza indiferent de impactul acesteia asupra industiei, în general.”- a declarat conducerea Groupma pentru revista Capital.

