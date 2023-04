Ministrul Sorin Grindeanu a mai primit un an ca să salveze compania CFR Marfă de la faliment. Anunțul a fost făcut după vizita lui Grindeanu la fabrica de vagoane Astra Rail din Caracal.

Ministrul Transporturilor acuză în același timp că pentru stadiul în care a ajuns compania sunt de vină cei care au condus în ultimii 20 de ani.

„Acum, legat de compania românească Transport Marfă CFR Marfă e o companie care de vreo 10 ani este cerută a fi închisa de ce… pentru că este în faliment de vreo 20 de ani dacă nu mă înșel.

De ce? Pentru că timp de 20 de ani această companie și mi-o asum cu toată tăria. A fost devalizată și furată timp de 20 de ani.

Am avut discuții la comisie și le-am cerut să mă mai lase un an un an și ceva, doi ca să vedem dacă pot să o salvez”, a spus Sorin Grindeanu.

ANAF scoate active la vânzare

Patrimoniul CFR Marfă se va diminua din nou prin renunțarea la încă un activ important! Asta după ce sute de vagoane au fost scoase la vânzare de ANAF pentru recuperarea datoriilor.

De data aceasta este vorba despre „Dana 120” din Portul Constanța, cunoscut și ca Terminalul Ferry-Boat, prin care se fac exporturi de autoturisme, în special de la Uzina Dacia din Mioveni.

Partea bună este că transferul nu se va face gratuit, ci contra cost, însă nu se cunoaște prețul tranzacției. Jurnaliștii clubferoviar.ro notează că având în vedere că ea se va face între două entități ale statului român, costul riscă să fie derizoriu.

”Adunarea Generala a Acționarilor CFR Marfă a aprobat inițierea demersurilor de valorificare a terminalului Ferry-Boat și trecerea acestuia în administrarea ANRSPS (Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), ca urmare a primirii unei solicitări în acest sens din partea instituției mai sus menționate. Bunurile aparținând CFR Marfă, situate în incinta Portului Constanța au fost considerate necesare de către ANRSPS pentru îndeplinirea atribuțiilor privind rezervele de stat. În situația finalizării procedurilor, acestea vor fi valorificate la un nivel stabilit de un evaluator autorizat, și nu transferate cu titlu gratuit”, a transmis CFR Marfă. Din comunicat se înțelege că nu conducerea CFR Marfă a decis să renunțe la acest activ din patrimoniul său, ci i-a fost impus acest lucru. Cu atât mai mult cu cât activitatea Danei 120 este una profitabilă.

S-a înființat Carpatica Feroviar

Tranzacția cu ANRSPS va viza „Dana 120” din Portul Constanța, adică infrastructura portuară, nu și cele două nave ferry-boat deținute de CFR Marfă. Acestea au fost trecute în conservare în 2009, iar în prezent au certificatele internaționale suspendate. Așadar, notează cei de la club feroviar, cele două nave vor fi scoase la mezat de ANAF în contul datoriilor, ca fier vechi.

Iar problemele nu se incheie aici! Autoritățile ar pregăti, potrivit clubferoviar.ro, transferul activelor profitabile în patrimoniul unei alte societăți de stat nou înființate. Guvernul a decis la finalul lunii februarie înființarea companiei Carpatica Feroviar.

Noua societate ar urma să preia activele productive ale CFR Marfă, societate din subordinea Ministerului Transporturilor. Astfel CFR Marfă ar rămâne cu activele inutile și cu datoriile către stat, iar Carpatica Feroviar ar porni de la zero ca o companie curată. Comisia Europeană s-ar putea, însă, să nu vadă cu ochi buni acest lucru întrucât a cerut ca CFR Marfă să restituie ajutorul de stat primit la privatizarea nefinalizată din 2013, de 570 de milioane de euro.