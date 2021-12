Sorin Grindeanu a reacționat la protele legate de închiderea căii ferate Oravița – Anina. Supranumită ,,Semmeringul bănăţean”, acesta nu se mai închide în timpul săptămânii aşa cum era programat prin noul Mers al Trenurilor 2021- 2022. Anunțul a fost făcut la Timişoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu

„Acum la Prefectura Timiș!

Discuții aplicate cu autoritățile locale și Regionala de Drumuri Timișoara!

📌Încercăm să găsim soluții pentru conexiunile VO Timișoara Sud cu DC 149 și cu localitatea Urseni.

📌CFR să asigure circulația pe „Semmeringul banățean” – calea ferată Oravița-Anina tot anul!”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook

Petiția care a schimbat decizia

De altfel, această decizie a autorităților a stârnit un val de proteste. Banatul Montan a transmis pe pagina de socializare o petiție prin care atrăgea atenția asupra pericolului reprezentat de închiderea acestei căi ferate.

„Avem nevoie de sprijinul dumneavoastra! Calea ferata Oravita – Anina este, din nou, in mare pericol de inchidere! Va rugam sa cititi pana la capat!

Dupa noul mers al trenurilor, Calea ferata Oravita – Anina va functiona doar in weekend (vineri, sambata, duminica), pe perioada 13.12.2021 – 31.03.2022!

Din experientele avute cu CFR, aceasta miscare este doar un prim pas spre inchiderea liniei, unde nu ne dorim sa ajungem. Ar fi o pierdere imensa si nu am mai avea „de ce sa vorbim de turism” in aceste locuri fara cea mai veche si spectaculoasa cale ferata. In ultimii ani, directia de „dezvoltare” a companiei CFR a fost sa inchida, pas cu pas, cat mai multe linii feroviare.

Este adevarat, in timpul saptamanii, pe timp de iarna, Calea ferata Oravita – Anina nu are multi calatori, dar prin oprirea circulatiei economiile nu sunt substantiale, doarece toti angajatii lucreaza si toata munca de intretinere a liniei trebuie realizata pentru zilele cand circula. In plus, stim ca s-au facut nenumarate sesizari pentru cateva investitii minime prin care sa se ofere conditii de curatenie turistilor in gara Oravita si Anina, si absolut nimic nu s-a facut.

Este cel mai spectaculos traseu feroviar al Romaniei

Este important de mentionat urmatoarele lucruri:

– multe alte linii feroviare au un randament financiar mai scazut dar au fost lasate sa functioneze zilnic;

– calea ferata Oravita – Anina este cel mai spectaculos traseu feroviar al Romaniei, fiind prima cale ferata montana de pe teritoriul nostru (1863);

– totul este facut manual în „piatra cioplită” cu iscusința minții și cu truda mâinilor „de aur” ale lucrătorilor

– 21 km de tăieri în stâncă;

– 10 km de ziduri de sprijin, inalte de 60 m;

– calea ferata Oravita – Anina este cel mai important obiectiv turistic din zona Oravita/Anina, care aduce zeci de mii de turisti anuali, care automat genereaza venituri consistente zonei”, au spus aceștia pe pagina de socializare.