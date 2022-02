Planificarea meselor este o modalitate bună de a urmări și monitoriza ceea ce consumăm, dar, pentru o pierdere în greutate cât mai sănătoasă și un metabolism puternic și rapid, este esențial să nu exagerăm cu numărarea caloriilor.

Dieteticianul Trista Best a explicat de ce facem o greșeală atunci când dorim să limităm excesiv caloriile și mai ales ce ar putea însemna asta pentru metabolism, scrie Shefinds.

Pericolul restricționării excesive a caloriilor

Planificarea meselor și stabilirea unui program exact al orelor la care mâncăm pot fi un pas esențial către o scădere în greutate cât mai sănătoasă, dar punerea sub lupă a fiecărei calorii poate duce la privarea organismului de nutrienți esențiali.

„Fiecare persoană are un metabolism unic și un mod anume de a arde caloriile, iar majoritatea oamenilor ard aproximativ 2000 de calorii pe zi”, explică Best. Pentru ca organismul să-și îndeplinească funcțiile obișnuite la nivel optim, are nevoie de o anumită cantitate de calorii.

Altfel spus, atunci când depășim acest număr de calorii, vom pune kilograme în plus, iar când consumăm mai puțin decât acest număr vom slăbi. Dar o astfel de pierdere în greutate este de scurtă durată, deoarece organismul se va adapta pentru a primi doar o cantitate mai mică de calorii.

Încetinește cantitatea de calorii de care organismul are nevoie pentru a conserva energia

Prin urmare, spune Best, „acest lucru va încetini cantitatea de calorii de care organismul are nevoie pentru a conserva energia și a evita înfometarea”. Acest lucru, subliniază ea, „înseamnă că vă încetiniți metabolismul”.

Iar apoi veți observa o creștere rapidă în greutate, pe măsură ce începeți să mâncați ceea ce considerați înainte că este o cantitate normală de calorii, subliniază Best.

Restricționarea excesivă a caloriilor este o greșeală esențială într-o dietă, care poate fi prevenită, adaugă ea.