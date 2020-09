Aceștia s-au fotografiat luni cu cei doi fii ai lor într-o sală de clasă, chiar dacă în cele mai multe şcoli nu a fost permis accesul părinţilor. Imaginile respective, în care niciunul dintre cei patru membri ai familiei Firea-Pandele nu poartă mască, au fost postate de către Primarul General al Capitalei pe contul său de Facebook şi apoi şterse.

„Sunt locuri in inima despre care nici nu stii ca exista, pana nu apare in viata ta un copil.” Sanatate, reusite, rabdare, incredere, puterea de a trece peste aceasta perioada grea le doresc tuturor elevilor, profesorilor, parintilor si bunicilor la inceput de an scolar!”, a scris Firea pe Facebook.

În postarea respectivă erau incluse multe fotografii cu soţul şi cu copiii săi la şcoală, inclusiv în sala de clasă. Totuși, după ce imaginea a fost criticată, inclusiv de către europarlamentarul Cristian Ghinea, care a postat o imagine comparativă cu o sală de curs în care părinţii nu au avut acces, fotografia a fost ștearsă.

Reacția Gabrielei Firea

„Da, toţi părinţii şi copiii mici au acces, doar în grupuri de 5, pentru a prelua manuale. Noi ne-am dus foarte dimineaţă, pentru că aveam o programare la doctor cu cei mici, nu era încă nimeni sosit în şcoală. Nu am interacţionat cu alţi părinţi sau elevi. Am purtat măşti în interior. Le-am dat jos 30 de secunde pentru o fotografie”, a spus Gabriela Firea pentru g4media.ro

„Am lăsat copilul la poarta şcolii. Cu un nod în stomac. Eu, Oana şi toţi ceilalţi părinti, cuminţi, la indicaţiile paznicului. L-am urmărit cum merge în şir indian, cum a avut răbdare să asculte ce le spunea doamna. S-a întors puţin doar, nu ne-a făcut cu mâna”, a transmis pe Facebook europarlamentarul Cristian Ghinea.

Conform acestuia, în poza în care apar Firea şi Pandele „sunt doi ciocoi care cred că regulile nu sunt pentru ei”. Acesta explică faptul că a blurat feţele tuturor copiilor din fotografii şi că speră „ca ei să înveţe că a respecta reguli simple şi a fi egali în faţa lor face o ţară să fie un loc decent”.

Poliţia face deja verificări în acest caz

“În urma apariţiei în spaţiul public a acestor imagini, vă informăm că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a demarat verificări în acest sens”, a declarat comisarul-şef Anne-Marie Ciolca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, potrivit ziare.com.

Sursă foto: INQUAM/Alexandru Bușca