Dosar penal pentru Nicușor Dan. Se întâmplă în plină campanie electorală pentru alegerile locale 2020. Pericolul care îl paște pe candidatul dreptei la Primăria București a fost anunțat chiar de către contracandida sa, Gabriela Firea. Primarul general al Capitalei a scris, duminică, că Nicuşor Dan, contracandidatul său la Primăria Capitalei, s-ar putea alege cu dosar penal fiindcă şi-a parcat maşina pe o linie de tramvai.

Nicuşor Dan ar fi lăsat autoturismul parcat acolo timp de 35 de minute, potrivit celor spuse de Gabriela Firea.

„Presa anunţă că domnul candidat al Dreptei Unite a parcat 35 de minute pe linia de tramvai, blocând tot! Adică o cale publică de acces protejată prin lege! Adică dosar penal! Of, of! Oameni noi!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Informația că Nicușor Dan ar fi blocat mai mult de o jumătate de oră circulația tramvaiului în cauză a fost dezvăluită jurnaliștii de la luju.ro.

„La 1 iulie 2019, Politia Rutiera Bucuresti l-a amendat pe parlamentar din cauza ca a blocat timp de 35 de minute circulatia tramvaielor 24 si 44, parcandu-si aiurea masina. Informatia apare in adresa trimisa de catre Brigada Rutiera catre Societatea de Transport Bucuresti (STB) in 26 februarie 2020.

Totusi, politistii nu precizeaza cuantumul amenzii aplicate lui Nicusor Dan.

Curios este faptul ca deputatul nu s-a ales cu dosar penal, in conditiile in care art. 339 alin. 2 din Codul penal (privind impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice) spune ca „se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda” „asezarea de obstacole care ingreuneaza sau impiedica circulatia pe drumul public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic”.

Faptul ca numarul de inmatriculare VS 01 USR ii apartine lui Nicusor Dan a fost dezvaluit public inca din martie 2018 de catre deputatul USR de Vaslui Mihai Botez, potrivit Vremeanoua.ro”, notează sursa citată.