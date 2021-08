Continuă problemele în jurul capitalei Greciei, unde pompierii duc o luptă contra cronometru pentru a opri incendiile care ameninţă zonele locuite ale Atenei.

Atena este ameninţată de flăcări; oamenii au fugit din suburbii

Atena stă sub un nor masiv de fum întunecat, iar mulţi locuitori au fugit din suburbii. În condiţiile în care temperaturile se menţin la peste 40 de grade Celsius şi vântul ce bate dinspre vest riscă să se înteţească, autorităţile se tem că incendiile ar putea scăpa de sub control.

Serviciile de urgenţă au o noapte dificilă în faţă, a spus, joi, premierul Kyriakos Mitsotakis, care i-a îndemnat pe oameni să să respecte ordinele de evacuare și să evite deplasările inutile, potrivit agenţiei Reuters şi jurnaliştilor greci de la Ekathimerini.

“Avem de-a face cu condiții fără precedent, deoarece multele zile de caniculă au transformat întreaga țară într-un butoi cu pulbere”, a declarat prim-ministrul într-o intervenţie TV.

Măsurile împotriva realității schimbărilor climatice trebuie consolidate, a mai precizat Mitsotakis. Şeful Executivului elen a declarat că va fi timp pentru „critici și autocritici” cu privire la gestionarea de către Guvern a crizei, dar, pentru moment, a îndemnat cetățenii să rămână uniți.

Guvernul promite sprijin financiar pentru toţi cei afectaţi

“Casele pot fi reconstruite, copacii vor crește din nou, dar pierderile umane nu pot fi compensate”, a adăugat premierul.

Autorităţile din Grecia îi vor sprijini pe toţi cei afectaţi de incendiile din această perioadă, a spus Kyriakos Mitsotakis, care a mai promis că zonele arse vor fi regenerate.

Joi, pompierii greci reuşiseră să controleze unele incendii din apropierea capitalei Atena, beneficiind şi de ajutorul avioanelor şi elicopterelor care aruncau apă peste flăcările mistuitoare. Din păcate, canicula a reaprins unele incendii, ceea ce a obligat autorităţile să închidă circulaţia pe autostrada ce leagă Atena de nordul Greciei.

Autorităţile au ordonat, joi după-amiază, evacuarea suburbiilor Afidnes, Kryoneri, Kokkinovrahos, Ippokrateios Politeia și Drosopigi la nord de Atena, precum și a solicitanților de azil din centrul de primire a migranților din Malakasa.

De marţi încoace, peste 150 de incendii de vegetaţie au izbucnit în Grecia. Au fost distruse case, mii de hectare de teren forestier, iar zeci de oraşe şi sate au trebuit să fie evacuate.

Sursă foto: captură video Reuters