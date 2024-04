La eveniment Ioana Munteanu nu a putut să fie prezentă iar pentru ridicarea premiului s-a prezentat Ana Maria Beclea, Senior Media Associate, Golin România.

De 18 ani, Golin România se menține în topul industriei de comunicare, timp în care a devenit un nume sinonim cu performanța. Portofoliul echipei include sute de premii obţinute în decursul anilor la festivaluri naționale și internaționale. Începând cu 2023, Ioana Munteanu devine Director de Creație al agenției. De la Ioana aflăm că 2023 a fost un an marcat de proiecte importante pentru Golin, printre care și formarea unui departament de creație premiant.

„Un mix de oameni pe care îi știam demult și oameni noi, dar împreună un trib. Împreună am lansat prima farfurie în KFC prin Meniul Zilei de Mâine, inițiativa de CSR care asigură nevoile de hrană și educație pentru copii din medii vulnerabile. Alături de Electrolux am reinventat cel mai popular preparat din Deltă, într-o rețetă din ingrediente care nu expiră: Ciorba PETscarească. Un semnal de alarmă împotriva poluării Deltei. Împreună cu Salvați Copiii am început lupta împotriva expunerii copiilor la jocurile de noroc prin Joacă, nu jocuri. O campanie în care s-au implicat mai multe licee din București, în care copiii au măsurat distanța dintre școlile lor și cea mai apropiată casă de pariuri (180 de metri).”