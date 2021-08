Gina Pistol le-a mărturisit fanilor că este îngrijorată. Fetița ei are tendința să își prindă o urche sub cap, atunci când doarme.

Josephine nu are urechile clăpăuge în acest moment, spune Gina Pistol, dar a fost nevoie de o măsură pentru a evita acest lucru pe viitor.

Gina Pistol le-a mărturisit fanilor că este îngrijorată. A improvizat o bentiță

Gina Pistol a stat la o vorbă cu prietenii virtuali, acolo unde le-a povestit acestora care a fost motivul pentru care a scris pe bentița fetiței sale numele unui brand celebru, dar și de ce Josephine este nevoită să o poarte.

Gina Pistol obișnuiește să comunice cu prietenii de pe rețelele de socializare, îi ține la curent cu viața de mămică, împărtășește gânduri și momente zilnice și nu uită niciodată să vorbească despre situații sau lucruri care ar putea să îi ajute și pe alții.

Recent, chiar, prezentatoarea TV a vorbit cu prietenii virtuali, povestindu-le ce a făcut în ultima perioadă, dar le-a relatat și povestea bentiței pe care o poartă fiica ei, Josephine.

”Nu știu voi cum sunteți, dar eu în ultima vreme nu am avut energie absolut deloc. Am fost așa pe ”low battery”. Am ieșit acum puțin în curte acum cât nu sunt țânțari. Am stropit de vreo trei – patru ori și sunt niște țântari mici, negru cu alb, care sunt foarte agresivi. Îți intră și-n suflet. Mă disperă.

Nu știu ce să le mai fac, cu ce să mai dau. Se vede că nu am avut și eu o vacanță bună de vreo doi ani de zile. Chiar am rămas fără energie”, a spus Gina Pistol pe Instastory.

Gina Pistol a împărtășit în mediul online povestea bentiței pe care a scris numele unui brad celebru.

”Să nu rămână copilul cu urechile clăpăuge!”

Cum prezentatoarei TV nu îi plac bentițele, în general, aceasta a fost nevoită într-o zi să improvizeze una pentru micuța Josephine, pentru ca aceasta să nu își mai prindă urechea sub cap, atunci când doarme.

”Iar acum să vă spun povestea bentiței. Mie nu-mi plac bentițele la fetițe, am eu o problemă mare, mai ales cele cu funde. Neavând în casă nicio bentiță, Josephine are momente, atunci când doarme, când își prinde urechea sub cap. Și zic „bă, să nu rămână copilul cu urechile clăpăuge!”.

Am zis să improvizez și am tăiat o căciulă. De fapt asta e banda de la căciulă. Și ca să nu râdă oamenii de copil, am scris pe ea (n.r. numele celebrului brand). Nu are urechile clăpăuge, dar trebuie să am grijă de treaba asta, să nu devină o problemă mai încolo”, a mai relatat Gina Pistol pe Instastory.

Nu dorește să îi arate chipul fetiței pe internet

Gina Pistol a devenit mămică anul acesta, iar bucuria este extrem de mare în familia ei și a artistului Smiley. Odată cu venirea pe lume a micuței Josephine, viețile celor doi s-au schimbat la 180 de grade.

Recent, prezentatoarea TV, care și-a anunțat revenirea în televiziune, a spus care este motivul pentru care nu dorește să arate chipul fiicei sale pe internet.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Având în vedere că nu dorește să arate chipul fetiței, Gina Pistol a răspuns și la o altă întrebare a internauților, și anume cu cine seamănă mai mult:

”Voi încerca să vă răspund la întrebarea: «Cu cine seamănă asta mică?». Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine”