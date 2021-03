Gigi Becali rupe tăcerea

Gigi Becali a dezvăluit recent ce s-a întâmplat îm perioada în care a fost condamnat la închisoare, în dosarul „Valiza”. Conform celor spuse, familia acestuia a suferit enorm.

„Nu este vorba că s-a făcut dreptate, dar eu am fost chinuit în pușcărie, deși se spunea de mine că trăiesc ca un VIP acolo. Familia mea a suferit enorm. Mama se terminase de supărare. Îmi era frică atunci să nu moară. Fetele mele plângeau pe rupte, la fel și soția.

Mașina mi-a fost furată, nu am furat și nu am facut schimburile de teren cu japca de la Armată. Am vrut atunci să dau bani ca să se joace fotbal corect, nu pentru «blaturi», de ce a fost trimis Becali în pușcărie? Pentru ce a primit atâția ani? Era Gigi Becali infractorul numărul 1 al României?”, a dezvăluit Gigi Becali pentru prosport.ro

Reacție la declarațiile făcute de George Ogăraru

De asemenea, Becali a vorbit și despre declarațiile făcute de George Ogăraru, managerul de la CSA Steaua.

„Cu George Ogăraru nu am nimic. Știu că are suflet bun și a făcut și el gesturi de caritate. L-a ajutat mult și pe Neșu, dar nu căuta să provoci scandaluri cu mine și cu Meme. Știi bine în ce scandal ai vrut să îl bagi azi pe Meme, că s-a luat el de singurul fotbalist de culoare de la voi.

Unde ai vrut să duci discuția? Nu e frumos. Da, ai dreptate. Am făcut profit cu tine. Am luat trei milioane de la Ajax, dar ce voiai tu? Să pleci pe trei lei? Adică noi romanii suntem proști, iar olandezii deștepți? Le-am băgat eu mâna cu japca in buzunar celor de la Ajax?”, a explicat omul de afaceri pentru sursa menționată.

Sursa foto: INQUAM Photos, Adriana Neagoe