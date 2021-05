Gigi Becali a vorbit despre o întâmplare care a avut loc în urmă cu câteva luni de zile. Mai exact, milionarul susține că a adus în țară un tir de medicamente, despre care spitalele spuneau că este bun și pe care l-au băgat în protocol.

Deși statul român nu a adus astfel de pastile în farmacii, Becali susține că el a adus un camion întreg, însă ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a refuzat acest gest.

Becali a mai menționat că tirul a stat la vamă șase luni de zile, iar milionarul a avut de plată 30.000 de euro. El a mai adăugat că în vremea în care era ministru, Nelu Tătaru a aprobat toate documentele, însă Vlad Voiculescu a refuzat categoric.

„Am adus un tir de medicamente, de Arbidol. Cinci-șase spitale au văzut că e bun, l-au băgat în protocol.Deci Arbidoul l-a băgat în protocolul României. Nicio pastilă n-a adus statul român să bage în farmacii, nu există, dar eu am adus un camion. A stat vreo 5-6 luni în vamă, am plătit și 100.000 și încă 20.000 TVA și am dat și donație pentru spitale.

Nu a vrut să-l primească. Cine? Ministrul Voiculescu …. Nelu Tătaru a aprobat toate. Cum a venit ăsta, a zis nu, domle! S-a oprit. Și am trimis înapoi medicamentele.

Și acum ce am făcut? Am dat bani pe ele, decât să-l trimit înapoi în Rusia, l-am dat la moldoveni că-s frații noștri români.

Vlad Voiculescu nu a vrut să le primească… Nu a vrut. Nu a vrut să le primească la vamă. Și atunci am zis că le distrug. Și în loc să le distrug, le-am dat la Moldova. Vezi! Dragostea!”, a povestit Gigi Becali.

Gigi Becali, despre infectarea cu noul coronavirus

Patronul FCSB a ai vorbit și despre infectarea cu noul coronavirus. El susține că nu a avut niciodată un test pozitiv, însă a făcut 120 de anticorpi, ca și cum ar fi făcut vaccinul. Becali a mai adăugat că își făcea teste tot timpul, la clinica sa, dar și teste de anticorpi.

„Când Satan face ceva, vine Dumnezeu și-i întoarce pe dos lui. Oamenii care au făcut asta, e o rațiune satanică, virusul ăsta are un comportament satanic, eu l-am studiat bine de tot și eu știu.

N-am avut virus, adică am fost negativ. Am avut 60 de anticorpi în sânge, apoi 70. În loc să scadă, creşteau anticorpii. M-a atacat de 5-6 ori. Am făcut 120 anticorpi, parcă aș fi făcut vaccinul, dar eu nu am fost niciodată POZITIV.

Făceam tot timpul teste. Păi n-am clinica? Făceam teste și-mi ieșea în sânge anticorpi. În loc să-mi scadă, creșteau. El atât de nenorocit e încât se ascunde exact ca dracii. Are o rațiune drăcească virusul ăsta”, a mai spus Becali la România Tv.