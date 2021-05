Gigi Becali a făcut, de-a lungul timpului, mai multe declaraţii controversate pe tema COVID-19. Patronul de la FCSB nu pare să fie prea speriat de noul virus şi recunoaşte în faţa jurnaliştilor că el nu poartă mască.

Poziţia sa este surprinzătoare, mai ales că jucătorii echipei sale nu au fost feriţi de infectarea cu COVID-19 şi, mai recent, chiar şi fiica sa mai mică.

FCSB, decimată de coronavirus în toamna anului trecut

În toamna anului trecut, nouă jucători ai FCSB şi aproape tot staff-ul tehnic al echipei a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, chiar înaintea meciului cu sârbii de la Backa Topola, din turul 2 preliminar al Europa League.

Însă latifundiarul din Pipera declara sincer, in luna septembrie a anului trecut, că el nu respectă regulă privind purtarea obligatorie a măştii.

“Cu măştile, ca să ştie toată lumea. Eu nu pun mască. De ce? Nu că nu respect regula. Eu am, şi recunosc şi ăştia de la Ministerul Sănătăţii, că clinica lui Becali de oncologie e cea mai bună din România.

Şi dacă am doctor specialist şi îmi spune: Domnul Becali… Şi nu fac propagandă împotriva… Doar spun ce îmi spun mie doctorii. Eu fac ce spun doctorii mei. Pui mască, scade oxigenul, scade imunitatea. Nu pun mască, să nu scadă oxigenul, să nu scadă imunitatea”, declara Gigi Becali la acel moment.

Cum a scăpat fiica cea mică a lui Becali de virus în doar 3-4 zile?

Patronul FCSB povesteşte şi fiica sa mai mică a fost infectată cu temutul virus, dar şi cum, din fericire, s-a vindecat foarte repede.

“Fata mea aia mică a avut COVID. A luat medicamente. A făcut 135 de anticorpi. A avut mama și fata aia mică. În 3-4 zile s-a făcut negativă”, a declarat Becali pentru România TV, potrivit prosport.ro.

Cum a reacţionat Gigi Becali când finul său, Mirel Rădoi, s-a infectat cu noul coronavirus?

Gigi Becali a ajutat mai mulţi prieteni şi membri ai familiilor acestora care s-au infectat cu COVID-19. Patronul FCSB nu a aşteptat să i se ceară ajutorul, ci le-a trimis el singur medicamente care ar avea efect în tratatea bolii, aduse în special din Rusia.

Printre aceştia se numără Marius Şumudică, Dani Coman, Anghel Iordănescu, Anamaria Prodan sau Dumitru Dragomir, relatează digisport.ro.

Însă situaţia a stat diferit atunci când s-a infectat Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali. Cei doi nu mai sunt în relaţii foarte bune.

“Nu am văzut, nu știu nimic. Habar nu am. Și ce mare scofală? E COVID! Asta e. Au mai făcut și alții. Dacă mă sună și îmi cere medicamente, îi trimit. Dar dacă nu m-a sunat… Dacă voia, mă suna”, a declarat Becali după ce finul său a fost depistat pozitiv cu COVID-19 în luna martie a acestui an.

