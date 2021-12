George Becali a surprins toți telespectatorii de acasă după ce a recunoscut că a fost infectat cu Sars-Cov-2. Acesta a povestit că s-a îmbolnăvit în urmă cu aproximativ un an.

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.”, a spus acesta.

„Nu purtam marcă și am fost atacat de virus”

Patronul FCSB a explicat că s-a îmbolnăvit din cauză că nu a purtat masca de protecție. Însă, din fericire pentru el și familia sa, a trecut ușor prin boală și nu a suferit complicații.

„Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis «Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori». Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a spus Gigi Becali la România TV.

Omul de afaceri vrea să uite de zilele petrecute în pat cu un an în urmă, așa că pregătește o mega petrecere pentru Noul An, alături de familia și prieteni.

Gigi Becali, Revelion cu peste 300 de invitați

Potrivit fanatik.ro, milionarul urmează să petreacă noaptea dintre ani la Poiana Brașov, mai exact la Hotel Teleferic, unde deja a închiriat 20 de camere. La petrecerea sa ar urma să fie prezenți peste 300 de persoane dragi. Patronul FCSB va plăti pentru acest răsfăț 30.000 de euro pentru a le oferi tot ce este mai bun invitaților săi.

Întreaga vacanță de iarnă a lui Gigi Becali se va întinde doar pe cinci zile consecutive și patru nopți. De Revelion, Gigi Becali, familia sa, plus prietenii apropați se vor delecta cu un program artistic special. În marea noapte dintre ani nu vor lipsi momente de dans sau muzică tradițională românească, preferata afaceristului.