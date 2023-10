Gigi Becali i-a vândut în urmă cu ceva timp un teren în valoare de patru milioane de euro lui Dumitru Dragomir. Acesta a fost doar începutul colaborării lor pe planul afacerilor.

În prezent, Becali și Dragomir construiesc blocuri în zone apropiate. Tocmai de aceea Dumitru Dragomir a decis să cumpere terenul lui Becali la acest preț uriaș. Este vorba despre un teren de 12.000 de metri pătrați. Acesta este situat pe malul unui lac din Pipera. Probabil că locația lui a fost un argument pentru prețul total de patru milioane de euro.

Dragomir are planuri mari cu acea bucată de teren. El vrea să construiască 320 de apartamente. În plus, el plănuiește ca la etajul 12 să facă și o piscină. Întreaga construcție va fi situată pe malul lacului.

Dumitru Dragomir are planuri similare și pentru un teren al său din Otopeni. Aici, fostul președinte al LPF vrea să ridice 2000 de apartamente ori 600 de vile.

Dumitru Dragomir a făcut recent câteva declarații despre planurile sale în domeniul construcțiilor, dar și cu privire la Gigi Becali. El anunță că prețul dat pe teren i s-a părut cam piperat.

„Gigi de ani de zile își dorește titlul. Gigi a ajuns la o vârstă, are nevoie de bucurii mari. Nu îi mai ajunge nimeni la nas dacă ia titlul. Merită să ia titlul. Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul.

Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București”, spune Dragomir.