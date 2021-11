Hagi a primit oferta de la FRF de a activa în postul de selecționer. Răspunsul său la această propunere a fost făcut public de către jurnalistul Vali Moraru, iar Ilie Dumitrescu a oferit informații din interior.

În cadrul emisiunii televizate Digi Sport Special, a fost pusă la dispoziția telespectatorilor replica lui Gheorghe Hagi pentru oferta lui Răzvan Burleanu. Cuvintele sale au șocat pe toată lumea.

„Eu îmi văd de drumul meu”

Gheorghe Hagi a refuzat propunerea venită din partea Federației Române de Fotbal. Acesta a explicat că, momentan, nu poate renunța la clubul Farul Constanța, unde este acționar majoritar.

„Ne-am întâlnit, am avut o discuție în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acționar majoritar, nu pot să fiu în altă parte pentru că ies alte speculații. Am discutat două ore și am discutat, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum.

Nu știu ce era dacă eram acționar minoritar, cred era total diferit. Nici n-am vrut să încercăm pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, oniective clare și proiect ambițios.

V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. Am și eu părerea și opinia mea, cum și dumneavoastră aveți să spuneți ce gândiți. Eu am dreptul să spun cum văd lucrurile din punctul meu de vedere.

A fost o situație, lucrurile sunt clare, Ilie v-a zis bine, eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acționar, sunt și manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos și nu are rost să interpretăm ce nu rebuie.

Rămâne să vedem ce va fi în viitor. Eu vreau să îmi găsesc parteneri, nu e de vânzare. Acționari însemnă parteneri, ca să fim mai puternici. E normal și logic. Atât. Vreau să fiu în primele echipe din România, pentru că la Academie și la infrastructură suntem cei mai buni. Mai trebuie să muncim și la echipa mare”, a declarat Gheorghe Hagi la Digi Sport Special.

Hagi vrea să preia echipa națională când va fi doar antrenor

„I s-a propus un proiect pe 4 ani. Este extrem de complicat în momentul de față ca Gică Hagi să preia echipa națională. Ar fi fost primul caz din lume ca un patron de club să preia o echipă națională. Hagi este un om corect, care nu vrea să creeze probleme echipei naționale. S-ar fi dus în zona aia de conflict de interese.

Știu cât de mult și-ar fi dorit Hagi să fie selecționerul echipei naționale. Hagi i-a mulțumit lui Răzvan Burleanu, dar i-a spus că nu se poate. El vrea să preia echipa națională atunci când va fi doar antrenor, să nu mai fie și patron la Farul”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special.