Doliu uriaş în lumea fotbalului! Un nume de legendă a încetat din viaţă, la vârsta de 79 de ani.

Este vorba despre Malcolm Dix, unul dintre cei care şi-a pus cu adevărat amprenta asupra istoriei clubului Newcastle United.

Malcolm Dix era vicepreședinte al clubului de fotbal din Premier League şi este văzut de mulţi ca părintele Newcastle din era modernă. El a murit la vârsta de 79 de ani, după o scurtă suferinţă.

Malcolm Dix a fost unul dintre cei mai iubiţi oficiali din istoria Newcastle United, echipă fondată în anul 1892. Sub conducerea sa, clubul englez a cunoscut una dintre cele mai bune perioade ale sale.

Dix a contribuit la preluarea clubului de către John Hall, sosirea lui Kevin Keegan și culminată cu generația “The Entertainers”, cea care a luat pe sus Premier League la mijlocul anilor ’90, notează realitateasportiva.net.

“Am fost întristați să aflăm de decesul vicepreședintelui pe viață al NUFC, Malcolm Dix, ce a avut loc astăzi.

Gândurile tuturor celor de la Newcastle United sunt alături de familia și prietenii lui Malcolm”, este mesajul postat miercuri, 10 noiembrie, pe contul de Twitter al clubului de fotbal.

We were saddened to learn of the passing of #NUFC vice life president, Malcolm Dix earlier today.

The thoughts of everyone at Newcastle United are with Malcolm’s family and friends. 🖤🤍

— Newcastle United FC (@NUFC) November 10, 2021