Este doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de legendă al Angliei şi unul dintre cei mai buni marcatori din acest campionat a încetat din viaţă, la vârsta de 81 de ani.

Este vorba despre Jimmy Greaves, fostul atacant al echipei engleze Tottenham Hotspur şi campion mondial cu selecţionata Angliei în 1966, după finala câştigată cu 4-2 împotriva Germaniei de Vest.

Anunţul privind decesul fostului internaţional englez a fost făcut de către reprezentanţii clubului Tottenham Hotspur, transmite agenţia AFP.

“Suntem profund întristaţi să aflăm de decesul marelui Jimmy Greaves. Adresăm condoleanţe familiei şi prietenilor lui Jimmy”, a transmis clubul londonez prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter.

A curs apoi cu mesaje din partea jucătorilor şi oamenilor implicaţi în fotbalul din Anglia, inclusiv din partea contului oficial al naţionalei “Three Lions”.

Jimmy Greaves a suferit un accident vascular cerebral în mai 2015, care l-a ţintuit într-un scaun cu rotile şi i-a luat vorbirea aproape de tot. Fostul mare fotbalist a încetat din viaţă, sâmbătă, la locuinţa sa din Danbury.

266 goals. 379 appearances.

Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen. 💙 pic.twitter.com/rQxyjBFofH

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021