Ianis Hagi l-a impresionat pe Jose Mourinho, care este gata să plătească o sumă uriașă pentru transferul fotbalistului român. În vârstă de doar 22 de ani, Ianis Hagi este pe punctul de a da cea mai mare lovitură a carierei sale.

Prestațiile internaționalului român în tricoul campioanei Scoției par să-l fi impresionat pe Jose Mourinho, care este gata să pună o sumă colosală pe masa celor de la Rangers pentru a-l transfera pe Ianis Hagi la AS Roma, susține sport.ro.

Sursa citată a arătat că mijlocașul român este ca și transferat în iarnă de AS Roma, echipă care a avut un start de sezon impresionant în Serie A, sub comanda celui poreclit ”The Special One”. Suma la care s-ar ridica transferul ar fi de aproximativ 20 de milioane de euro.

Ianis Hagi ar deveni cel mai scump jucător român din istorie

Ar fi o nouă lovitură dată de Mourinho pe piața transferurilor. De când a venit portughezul la Roma, oficialii clubului capitolin au cheltuit aproape 98 de milioane de euro pentru transferurile unor jucători precum Tammy Abraham, Rui Patricio, Roger Ibanez sau Matias Vina și a renunțat la nume importante din ultimii ani: Pau Lopez, Cengiz Under, Bruno Peres, Edin Dzeko sau Pedro.

4 este poziția ocupată de AS Roma în Serie A, după cinci runde, 12 puncte (4 victorii și o înfrângere). În cazul în care AS Roma ar plăti 20 de milioane de euro pentru transferul său, Ianis Hagi ar deveni cel mai scump jucător român din istorie. Le-ar lua fața lui Adrian Mutu și Cristian Chivu, achiziționați de Chelsea în 2003, pentru 19 milioane, respectiv de AS Roma în același an, pentru 18 milioane de euro.

În urmă cu câteva luni, s-a vorbit și despre un interes al rivalei lui AS Roma, Lazio, pentru român. Ulterior, afacerea a căzut după ce Rangers a solicitat o sumă pe care italienii nu o puteau plăti. Acum rămâne de văzut ce se va petrece cu transferul la AS Roma.