Germania susține candidatura Ucrainei la UE

„Eu și colegii mei am venit astăzi aici, la Kiev, cu un mesaj clar: Ucraina aparține familiei europene. O piatră de hotar pe ceea ce va fi probabil un lung drum european este statutul de candidat la aderare. Statele membre ale Uniunii Europene vor discuta acest lucru în zilele următoare. Știm că este nevoie de unanimitate între cele 27 de țări ale UE. Germania este în favoarea unei decizii pozitive pentru Ucraina, inclusiv pentru Republica Moldova.

De asemenea, sprijinim Ucraina prin furnizarea de arme și vom continua să facem acest lucru atât timp cât Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. În prezent, instruim armata ucraineană cu arme de ultimă generație, obuzierul autopropulsat 2000 și tancul Gepard. În plus, am fost de acord să furnizăm sistemul modern de apărare aeriană Iris-T, care poate apăra un oraș întreg împotriva atacurilor aeriene și radarul special. Vrem să ajutăm să ne asigurăm că Rusia renunță la angajamentul său”, a declarat joi Olaf Scholz, aflat într-o vizită oficială la Kiev, alături de Emmanuel Macron, Mario Draghi și Klaus Iohannis.

Franța susține candidatura Ucrainei la UE

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus, la rândul său, că Franța, Italia, Germania și România susțin candidatura de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Toți patru (Franța, Germania, Italia, Germania și România) susținem statutul de candidatură imediată la aderare. Acest statut va fi însoțit de o foaie de parcurs și va implica, de asemenea, că situația din Balcanii de Vest și din vecinătate, în special a Republicii Moldova, este luată în considerare. Europa este alături de dumneavoastră, va rămâne astfel atât timp cât va fi necesar, până la obținerea victoriei, o victorie care va vedea revenirea păcii într-o Ucraină liberă și independentă”, i-a spus joi Emmanuel Macron lui Volodimir Zelenski.

Amintim faptul că statele membre UE vor decide dacă le vor acordă Ucrainei şi Republicii Moldova statutul oficial de ţară candidată la UE în timpul unui summit de pe 23/24 iunie. Comisia Europeană urmează deja să vină cu o recomandare vineri.

Volodimir Zelenski va vorbi la Summitul NATO de la Madrid și la viitoarea reuniune a G7

Menționăm faptul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că a fost invitat să vorbească la Summitul NATO de la Madrid şi la reuniunea viitoare a G7, după mai multe discuții cu liderii europeni privind susținerea Ucraineni în aderarea sa la UE.

„Răspunsul la candidatura noastră va fi răspunsul Uniunii Europene nu doar la Ucraina, ci şi la ea însăşi – viitorul Uniunii Europene”, a spus joi Volodimir Zelenski.

„Am fost invitat să iau cuvântul la Summitul NATO de la Madrid, precum şi la reuniunea G7”, a transmis totodată Volodimir Zelenski într-un mesaj postat pe reţelele sociale.