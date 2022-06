Decizia momentului pentru Ucraina! Nu se va opri niciodată. Ministrul Apărării a confirmat

Oleksiy Reznikov a spus că secretarul american al Apărării, secretarul britanic al Apărării și alți oficiali occidentali au venit cu vești bune pentru țara lui.

„Oleksiy, nu-ți face griji, nu ne vom opri. Vom continua să vă ajutăm țara, poporul și președintele dumneavoastră.

Am auzit-o ieri și am simțit-o absolut sincer, am văzut ochii lui Lloyd Austin, de exemplu. Am văzut înțelegerea reală că nu se vor opri niciodată”, a declarat Oleksiy Reznikov într-un interviu pentru CNN.

Angajamentele SUA și ale Occidentului nu se referă doar la sprijinul militar

De asemenea, acesta a subliniat că angajamentele SUA și ale Occidentului nu se referă doar la sprijinul militar, ci și la cel financiar, economic și politic.

„Cred că ei au decis că vor să fie parteneri în această victorie”, a spus Reznikov.

Simultan, ministrul ucrainean al Apărării a spus și că aliații occidentali înțeleg acum că ideea de a nu provoca Rusia pentru a evita conflictul nu funcționează.

„Sunt sigur că Rusia este principala amenințare pentru NATO, pentru țările UE și principala amenințare pentru sistemul de securitate mondial”, a completat oficialul din Ucraina.

Rusia, Turcia și Ucraina au format recent un canal de comunicare de urgență

În altă ordine de idei, Rusia, Turcia și Ucraina au format recent un canal de comunicare de urgență destinat exporturilor de cereale din porturile ucrainene. Acest canal va fi format cu ajutorul Ministerelor Apărării Naționale din cele trei state.

„Desfășurăm negocieri intense atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. Ambele părți au preocupări și lucrăm pentru a elimina aceste preocupări. Mizăm pe asta”, a declarat recent Hulusi Akar, ministrul Apărării Naționale din Turcia, potrivit postului de televiziune TRT.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Guvernul de la Moscova va garanta trecerea nestingherită a navelor ucrainene care transportă cereale, numai dacă Ucraina își va curăța porturile maritime de mine pentru a putea exporta mărfurile prin porturile controlate de armata rusă, precum Berdiansk și Mariupol.

Acesta a reamintit faptul că piața mondială a alimentelor s-a confruntat cu diverse probleme din februarie 2020, subliniind faptul că declarațiile despre presupusa blocare a porturilor ucrainene de către armata rusă sunt niște minciuni, relatează agenția de presă TASS.