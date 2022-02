George Simion va fi dat afară din AUR? Discuții aprinse în formațiune

Așadar, Claudiu Târziu a participat într-un interviu la Prima TV, unde a dezvăluit mai multe informații despre modalitatea în care AUR funcționează.

„Sunt pe o funcție egală cu George Simion, împărțim funcția de președinte al partidului, dar ne-am împărțit foarte bine rolurile: el este cu organizarea în teritoriu, cu manifestațiile, cu drapelul și portavocea în mână, eu mă ocup de doctrină, de formarea cadrelor, de formarea viitorilor membri ai guvernului”, a declarat Claudiu Târziu.

Totodată, Târziu a fost rugat să comenteze și o informație potrivit căreia el și Sorin Lavric pregătesc excluderea lui George Simion din partid. Mai mult, s-a spus că Simion s-ar fi apărat prin a spune că „poate îi dau eu afară din partid”.

„Nici George nu poate să ne dea afară, nici noi nu putem să-l dăm afară pe George. Nu se pune problema, nici n-a fost vreo discuție în acest sens, a fost o intoxicare de presă”, a subliniat acesta.

„Nu se compară nici limbajul, nici agresivitatea continuă”

Mai apoi, Claudiu Târziu a explicat și motivul care a dus la scoaterea Dianei Șoșoacă din partid, punctând că stilul ei „nu se compară” cu cel al lui George Simion.

„Diana Șoșoacă nu a fost niciodată în conducerea partidului, ea a fost un import recent, în penultima zi de depunere a candidaturilor a venit la noi. Ce vector de imagine a fost Diana Șoșoacă? Ea făcea imagine doar pentru sine și făcea o imagine proastă partidului”, a mai spus Claudiu Târziu, înainte de a vorbit despre live-urile realizate de colegul său.

„Nu se compară nici limbajul, nici agresivitatea continua, nici scandalurile în lanț pe care le făcea Diana, avea o stilistică pe care noi nu am putut să o îngăduim prea mult”, a declarat co-președintele AUR, înainte de a fi întrebat dacă el a propus demiterea.

„Da, bineînțeles că eu am propus, în momentul în care a ajuns să conteste autoritatea unuia dintre membrii președinției partidului, adică a lui Sorin Lavric”.

Cum l-a întâlnit pe Călin Georgescu?

De asemenea, acesta a vorbit și despre modalitatea în care l-a întâlnit pe Călin Georgescu.

„ Prin intermediul unui prieten comun: actorul și regizorul Dan Puric, cu vreo 15 ani în urmă. La un moment dat, Călin Georgescu se visa premier și mi-a cerut sprijinul în calitate de activist civic. (…) După căderea lui Ponta, în 2015. Atunci am avut o discuție care nu m-a convins. (…) Nu avea soluții la niște probleme care și mie îmi păreau insurmontabile, dar el încerca să pară că are soluții. (…) Eu am crezut că între timp s-a maturizat politic (…). Prestația publică a domniei sale, afirmațiile pe care le-a făcut, lipsa de răspunsuri profesionale pe mine personal m-au convins că nu poate fi susținut pentru funcția de președinte de onoare AUR, cum fusese propus”, a mai spus Claudiu Târziu.

Totodată, acesta a punctat că „problema principală” nu a fost că l-a lăudat pe Corneliu Zelea Codreanu, ci că nu a știut să răspundă la o întrebare care viza istoria noastră recentă.

„Nu asta a fost problema principală, ci faptul că nu a știut să răspundă la o întrebare care viza istoria noastră recentă, o întrebare pe care putea să o respingă dacă nu era pregătit să răspundă. (…) Cea cu privire la mareșalul Antonescu, care este sub incidența unei legi penale. Dânsul, de 10-15 ani, se pregătește să fie premier, se autopropune ca premier. Păi, frate, trebuie să fii pregătit, trebuie să ai răspunsurile, trebuie să ai soluții”, a completat Târziu, punctând și că nu mai poate fi premierul AUR.