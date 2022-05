George Simion, despre viziunea formațiunii sale: AUR are multe puncte comune cu Fidesz în privința viitorului Europei

Președintele AUR a subliniat că formațiunea sa are multe puncte comune cu Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, în privința viitorului Europei.

„De 15 ani, UDMR nu mai are niciun opozant în Parlamentul României. UDMR este la fel de dăunător ca PSD și PNL. AUR este un partid patriotic. România este un model de respectare a drepturilor minorităților. Putem să avem o dezbatere: cât de democratic sunt aleși deputații minorităților? UDMR și-a negociat un prag alternativ în legea electorală. De ce era nevoie de UDMR în actuala coaliție de guvernământ? Nu mă deranjează ca etnicii maghiari să fie reprezentați în Parlament.

Și minoritățile române trebuie protejate. AUR are multe viziuni comune cu FIDESZ în privința viitorului Europei. De ce Kelemen Hunor apare la un eveniment cu harta Ungariei Mari în spate? De ce miniștrii României de la UDMR țin cu Ungaria? (…) Eu n-am fost șef de galerie”, a declarat George Simion la Aleph News.

Liderul AUR spune că este rusofob, ci nu rusofil

De asemenea, acesta a abordat și acuzațiile potrivit cărora acesta ar fi un trimis al Rusiei. Astfel, George Simion a ținut să sublinieze că este rusofob, ci nu rusofil.

„Televiziunile ar trebui să ne lase și pe noi să ne exprimăm. Noi suntem naționaliști. Pilonii AUR sunt: credință, națiune, familie și libertate. Eu sunt rusofob, nu rusofil. Am interdicție să intru în Republica Moldova pusă de Plahotniuc și Dodon. Oamenii rușilor mi-au pus interdicția să intru în Republica Moldova. E foarte urât că noua putere de la Chișinău nu mi-a ridicat interdicția. Digi 24 a zis că parlamentarii AUR au fost la ambasada Rusiei, n-a fost niciun parlamentar, au modificat știrea.

Eu susțin că România nu trebuie să se implice în acest război care nu este al nostru. Eu nu am fost la ambasada Rusiei. Când am intrat în Parlament, am zis că Putin este un criminal. În Ucraina este un război care trebuie condamnat. Nu se iau măsuri suficient de dure împotriva Rusiei. Contraponderea ar trebui să fie un bloc unit din Estul Europei”, a completat Simion.

George Simion susține că formațiunea sa este a doua forță politică a României

Totodată, liderul formațiunii a explicat că AUR este „a doua forță politică a României” și va intra în turul 2 în alegerile prezidențiale.

„AUR este a doua forță politică a României. Noi intrăm în turul 2 în alegerile prezidențiale. Nicolae Ciucă n-are nicio priză la electorat, e la 11-12%. PSD e prima forță politică a țării, din păcate. Nu înțeleg sentimentul de dragoste pentru PSD. PSD e la guvernare, sunt responsabili de prețurile mari. AUR are între 20-22%. AUR reprezintă un număr mare de români care nu aveau o voce. Nimeni nu îndrăznea să combată măsurile luate de Raed Arafat, comandantul acțiunii. Politicienilor le este frică de mitinguri, de Facebook, de live-uri. PNL vrea să mă sancționeze că transmit live din Parlament, o să-mi taie din indemnizație”, a mai spus Simion.

Simion critică serviciile de informații

Simultan, acesta a ținut să spună că „nimeni nu pune pe labe serviciile de informații”, însă acestea „nu trebuie să se bage în politică, în presă, justiție și nici în fotbal”.

„Suntem și pe Tik Tok, Tik Tok-ul este noul Facebook. Dacă nu votam ordonanța Prună, nu o puteam contesta la CCR. Nimeni nu pune pe labe serviciile de informații, sunt ca niște fiare scăpate de sub control. Am pus în comisia SRI pe cineva care n-a avut legătură cu serviciile de informații. Nu avem oameni pregătiți pe monitorizarea serviciilor de informații.

Ce oameni ar trebui să fie în Parlamentul României? Dacă vă spuneam: haide să candidați ca să controlezi SRI? M-ați fi refuzat! 9 din 10 oameni m-au refuzat că n-au crezut că intru în Parlament. 90% din parlamentarii AUR nu au fost lighioane trădătoare. Profesioniștii nu au avut încredere în AUR. AUR vrea pensiile speciale limitate, niciuna să nu fie mai mare decât salariul președintelui. Serviciile de informații nu trebuie să se bage în politică, în presă, justiție și nici în fotbal. Statul de drept este probabil statul de drepți”, a conchis Simion.