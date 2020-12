Mandatul lui Francisc Tobă, deputat ales pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor, nu a fost validat, luni, de comisia de validare, a anunţat liderul AUR, George Simion.

„Astăzi nu a fost validat un mandat din toţi parlamentarii – mandatul lui Francisc Tobă şi apreciez foarte mult poziţia adoptată de UDMR şi PSD în acest sens şi celelalte partide, desigur, nu au votat pentru a i se valida mandatul şi le felicit şi pe ele. Vom colabora cu toate forţele politice, vrem să facem o opoziţie, dar o opoziţie constructivă în interesul naţiunii române şi suntem deschişi oricând pentru a răspunde presei”, a afirmat George Simion, care face parte din comisia de validare.

George Simion are suspiciuni în ceea ce-l priveşte pe Francisc Tobă

El a susţinut că Francisc Tobă nu face parte din AUR și nu s-a dorit validarea mandatului acestuia până nu își clarifică situația legală.

„Într-adevăr, cineva care era pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor, nu face parte din partidul AUR, acest Francisc Tobă, despre care am descoperit şi noi, se înscrisese în ultima zi, venea de la un alt partid, era secretar general acolo. Am descoperit că există suspiciuni în privinţa lui, aşa că nu am dorit validarea mandatului acestui domn până nu îşi clarifică situaţia legală. Niciun judecător nu a judecat pe fond crimele Revoluţiei şi aşteptăm pe Iliescu, Petre Roman şi toţi cei vinovaţi şi aflaţi în rechizitoriul dosarelor Revoluţiei şi Mineriadei să fie aduşi în faţa Justiţiei şi să nu fie scăpaţi pe diferite motive”, a adăugat Simion.

Acesta le-a cerut membrilor de partid să semnaleze posibile cazuri de „trădători” între parlamentarii AUR.

„Ori de câte ori mai există cazuri, pentru că s-ar putea să mai existe şi s-ar putea să apară trădători între cei 47 de parlamentari ai AUR, semnalizaţi-ni-i, şi vom putea lua atitudine cât putem de repede”, a spus Simion.

Societatea Timişoara i-a solicitat copreşedintelui AUR, George Simion, să se dezică de parlamentarii Francisc Tobă şi Nicolae Roman, aleşi pe listele formaţiunii, şi să le ceara demisia imediată din Parlament, deoarece aceştia ar fi fost implicaţi în reprimarea Revoluţiei.

Deputaţii ale căror mandate sunt validate urmează să depună jurământul în plenul Camerei Deputaţilor.

Camera Deputaţilor este considerată legal constituită după validarea a două treimi din mandatele de parlamentar şi după depunerea jurământului de către aceştia.

Sursă foto: INQUAM/George Călin