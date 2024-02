El ar putea să-i ia locul lui Klaus Iohannis. George Simion a oferit detalii în ceea ce privește o eventuală candidatură a lui Dan Puric la prezidențiale. În cadrul unei declarații la Realitatea Plus, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) nu a negat un astfel de scenariu.

Totuși, George Simion spune că nu a fost luată nicio decizie finală în acest sens. Declarațiile liderului AUR vin în contextul în care au apărut controverse în ceea ce privește o candidatură la prezidențiale a lui Dan Puric.

Aceste evenimente au avut loc în urma reacției actorului la critici formulate de jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta din urmă a afirmat că Puric reprezintă un pericol pentru democrație. În replică, Simion a susținut posibila sa candidatură la Cotroceni și a apreciat actorul drept o adevărată valoare pentru neamul românesc.

„Noi ne bucurăm de pozițiile publice pe care Dan Puric le are. Cu siguranță dacă al nostru candidat va fi Dan Puric, o să-i înfrângă și pe Ciucă și pe Ciolacu, de departe, pentru că Dan Puric, spre deosebire de ceilalți doi contra-candidați are harul vorbirii, stăpânește limba română și poate aduce argumente în favoarea unei majorități dintre români. Îl consider pe Dan Puric un frate mai mare, care apără valorile pe care le apăr și eu, de mulți ani”, a spus George Simion la Realitatea Plus.