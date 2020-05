Reacțiile survin după ce Andreea Bălan a început să-i aprecieze fotografiile fostului său iubit, Keo, de care s-a despărțit după o relație de șapte ani.

Noile mișcări ale vedetei au creat probleme în familia lui Keo și Misty, iar cele două artiste s-au atacat dur pe rețelele de socializare. Totuși Andreea Bălan a încercat să detensioneze situația.

„Vreau să dezmint faptul că sunt interesată să mă împac cu fostul meu iubit. Nu mă interesează nimeni din trecutul meu, nu mă reîntorc unde am mai fost. Nu am sentimente pentru niciun fost partener, dar asta nu înseamnă că nu pot aprecia o reprezentație muzicală. Iar persoanelor care vor să își facă reclamă pe spatele meu, le sfătuiesc să tacă și să rămână în anonimat, că un like nu a omorât pe nimeni. Să nu mai fie geloase și să își vadă de viețile lor. Să stea liniștite acolo, pentru că nu vreau să mă împac cu nimeni”, spunea Andreea Bălan.

E total deplasat!

George Burcea a aflat și el despre scandalul în care este implicată fosta soție, însă se pare că acesta nu este interesat de ce face Andreea Bălan, ba din contră i se pare total „deplasat” scandalul creat cu Misty și Keo.

Totodată, se pare că actorul nu își dorește niciun fel de împăcare și chiar speră ca Andreea Bălan „să își refacă viața alături de un alt bărbat”

„George este cât se poate de împăcat cu decizia lui și chiar își dorește ca Andreea să își refacă viața alături de un alt bărbat, în speranța că așa se va liniști. Se aștepta ca ea să înceapă să reia legătura cu foștii iubiți sau să apară personaje noi în peisaj. Adică se aștepta să facă ceva prin care să încerce să îi stârnească gelozia, însă nu este cazul. Din contră, chiar i se pare deplasat faptul că Andreea a băgat ceartă între Keo și Misty”, au declarat pentru playtech.ro surse din anturajul acestuia.