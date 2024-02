Andreea Marin a trecut cu demnitate și putere prin momente dificile. Vedeta Tv a depășit, adesea în tăcere, greutățile care i-au marcat sufletul.

În cadrul emisiunii Play IT, ea a vorbit deschis despre una dintre cele mai complicate perioade din viața sa. S-a întâmplat imediat după momentul de bucurie supremă: nașterea fiicei sale.

Timp de doi ani, Andreea Marin a dus o luptă acerbă cu o boală tot mai răspândită – depresia.

Zâna Suprizelor a povestit că această boală a fost legată de perioada post-natală și de niște nemulțumiri. Abia după ce momentul a fost consumat, vedeta TV a ales să vorbească deschis despre depresie. Ea a susținut campanii la nivel național și european pe acest subiect, pentru că nu a fost ușor ceea ce a trăit.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut”, a povestit vedeta.