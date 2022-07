Jurnalistul George Buhnici, recent implicat într-un scandal din cauza declarațiilor sale la festivalul Neversea, recunoaște că a greșit și își cere scuze. Acesta spune că prin afirmațiile sale a reușit, „într-o pauză de rațiune”, să jignească „categorii întregi de oameni”.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor

„Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. (…)

Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune , i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe”, a transmis George Buhnici.

Sper să fie de folos în cele din urmă tuturor

În perioada următoare jurnalistul mărturisește că se va concentra pe familie și „pe lucrurile de care sunt pasionat și la care mă pricep”.

„Ceea ce am să fac este să îmi reconsider eu în perioada următoare prioritățile, să mă concentrez mai mult pe familie și pe lucrurile de care sunt pasionat și la care mă pricep – case sustenabile, energii regenerabile, tehnologie. (…)

Îmi pare tare rău. Am învățat foarte multe din această situație extremă și mi-aș dori să învețe și alții din ceea ce mi s-a întâmplat mie. Sper ca această dezbatere, care s-a stârnit, să fie de folos în cele din urmă tuturor. Sper să nu devină doar încă o întâmplare seacă de pe internet, în care toată lumea s-a implicat doar la nivel de comentarii dar nu am învățat de-ajuns cu toții”, a mai spus Buhnici în postarea de pe blogul său.

Acesta își încheie mesajul mulțumind celor care l-au susținut, dar și celor care l-au criticat, pentru că l-au ajutat să se trezească la realitate.

„Vreau să le MULȚUMESC atât celor care mi-au trimis mesaje de susținere, cât și celor care m-au criticat. Și unii și alții m-au ajutat să depășesc această perioadă și să mă trezesc la realitate. Din acest moment, vreau să iau ce e bun și util, să continui să evoluez. Mai vreau să mulțumesc familiei mele, care mi-a fost și îmi este alături și vreau să le spun că îmi pare rău, pentru că, dintr-o inconștiență, i-am expus la acest val național de oprobriu”, a conchis jurnalistul.