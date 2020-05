Filosofia de business millennial

Antreprenorul are o experiență de 12 ani. A început să lucreze din timpul facultății, cam pe când România intra în Uniunea Europeană, pe poziția despre care spune că e poarta de intrare în profesie a mai oricărui student la ASE: agent de vânzări. A evoluat natural către tradingul online, într-o piață volatilă, dar plină de oportunități, unde a debutat exact în anul în care începea criza (2008). Primii bani mai consistenți i-a obținut atunci când Markets.com s-a vândut către gigantul online Playtech, listat pe FTSE 250. Asta i-a deschis apetitul pentru investiții, iar timp de câțiva ani a sondat diferite zone, de la real estate la startup-uri. Unul dintre business-urile românești în care a investit a fost Vector Watch: „Mi-a plăcut proiectul pentru ca a pornit din România și a ajuns până în Silicon Valley, ulterior fiind achiziționat de Fitbit.“

Din zonele testate, Pătrașcu a rămas cu preocupări pentru real estate, personal wealth management și inevitabil tech, dar în momentul de față își concentrează atenția pe Key Way Group, pe care îl vrea un fintech evoluat. Acum doi ani, la înființare, compania era una de trading, axată pe CFD – contracte de diferență, în care câștigurile provin din diferența dintre prețul unui activ în momentul încheierii contractului și cel dintr-un moment ulterior. Însă acum are ambiții mult mai mari: să devină un fintech global, cu o ofertă diversă, din clasa Robinhood, Forge Global sau Betterment. Pentru a face asta, componenta digitală nu e suficientă.

Business-ul trebuie gândit pentru necesitățile generației millennials. „La fel cum eu fac parte din generația millennials, cei mai mulți clienți se situează tot în intervalul de vârstă 20-40 de ani“, explică Pătrașcu. „Această generație schimbă regulile jocului, având două caracteristici importante: vrea dreptul de a decide și e foarte educată tehnologic. Problema, azi, nu mai e de a garanta un anumit procent sau return of investment, ca un fond de investiții clasic, ci de a-ți pune clientul în fața unor alternative, a unei oferte diversificate, pe care acesta va ține să o înțeleagă – și o va înțelege foarte ușor, fiindcă înțelege tehnologia. După care își va păstra puterea de a decide singur în materie de riscuri asumate și beneficii scontate. Totodată fintech-urile de felul celor menționate mai sus se axează din ce în ce mai mult pe un model de abonament, în defavoarea modelului vechi în care se plătea un comision fix per tranzactie.

Atipic pentru România, dar logic pentru un business cu ambiții globale, Pătrașcu măsoară totul în dolari, la fel cum știe despre Key Way Group că este o companie cunoscută mai degrabă în piețe externe decât la noi, în special prin brand-ul ei principal, Capex.com. Dar asta nu îl deranjează, fiindcă spune în mod repetat că vrea să pună România „pe harta businessului global“, în măsura în care în contextul globalizării harta mai are o relevanță.

Însă ambiția lui cea mai mare e aceea de a crea valoare. „Pentru marile companii, România a fost și este o țară foarte bună pentru outsource, datorită regimului fiscal și calității umane a angajaților“, spune. „E o etapă bună și necesară pentru economia românească, dar nu în primul rând datorită prosperității create. Outsourcing-ul a creat competențe remarcabile la angajații autohtoni. Competențe globale, pe care și le pot pune în aplicare oriunde.“ Când spune asta, Octavian se gândește în primul rând la Key Way Group. Ideea de business millennial nu se rezumă doar la fondator și la clienți, ci și, în mod natural, se referă și la angajații companiei. Unii dintre aceștia provin din companii globale. „Millennials sunt interesați de autorealizare, poate chiar în mai mare măsură decât de acumularea financiară. Asta înseamnă că din punctul de vedere al business-ului vor să devină creatori de valoare, să genereze nu doar bogăție, ci și inovație.“

Oferte pentru o generație

În 2020, inovația constă în facilitarea accesului la un număr aproape nelimitat de instrumente financiare, la sume care pot începe și de la 100 de dolari sau euro, explică Octavian Pătrașcu. Key Way Group își dorește ca, în următoarele trimestre, să livreze clienților săi, prin licențele pe care le deține, produse noi, adaptate la cerințele actuale sau viitoare de piață ale segmentului fintech: DMA și pre-IPO. Prima – Direct Market Access – înseamnă o ofertă de peste 35.000 de instrumente financiare care pot fi achiziționate online rapid, de pe marile burse ale lumii, prin aceleași licențe pe care Key Way Group le deține, oferind comisioane mult mai mici clienților. A doua este un complement al capitalizării tipice marilor companii din Silicon Valley, IPO sau Initial Public Offering. Cu alte cuvinte, oferta publică inițială de acțiuni pe bursă. Ideea e foarte simplă: cumpărarea de acțiuni înaintea listării anunțate.

Pătrașcu vede produsul de tip pre-IPO ca fiind unul dintre cele mai inovatoare din fintech-ul ultimilor cinci ani. „Când cumperi un produs pre-IPO nu ești un simplu investitor. Te transformi într-un Angel Investor sau Venture Capitalist. Ai posibilitatea să participi la creșterea unei companii înainte ca aceasta să se listeze la bursă – și o faci în condiții foarte avantajoase. Un pre-IPO permite accesul investitorilor la o piață care înainte era disponibilă doar investitorilor profesioniști.“ Fondatorul Key Way Group dă un exemplu real: „Toată lumea se așteaptă ca Airbnb să se listeze pe bursă în 2020. Și atunci, poți merge la angajații Airbnb și le poți face o ofertă. Poți cumpăra să zicem cu 10 dolari, dar la listare pot valora mult mai mult.“ Desigur, angajații Airbnb sunt mult mai informați în materie de decizii financiare decât românii care își cedau cvasi-inutilele cupoane de proprietate la începutul anilor ‘90, pe sume minime, fiindcă nu aveau alte opțiuni. Strategia Pre-IPO se bazează pe ideea că există un preț corect pentru o astfel de achiziție.

Octavian Pătrașcu mai precizează că o companie care se pretează la o strategie pre-IPO trebuie să valoreze, în general, minimum un miliard de dolari, din motive de lichiditate, pentru a putea fi oferită către clienți.

Extinderea globală

Din toate cele de mai sus reiese că prezența globală a Key Way Group este nu o chestiune de orgoliu, ci o necesitate care pornește din conectarea cu cele mai diferite arii geografice.

Grupul are birouri fizice în nouă țări europene, cel mai recent deschis fiind cel de la Madrid, și patru licențe de trading, dintre care Pătrașcu este cel mai entuziasmat de ultima obținută, în Abu Dhabi, unde capitalul minim este de 2,5 milioane USD. Motivul e viteza și solicitudinea cu care autoritățile din Emiratele Arabe Unite s-au comportat. „Am apelat autoritatea financiară pe LinkedIn, pur și simplu“, povestește omul de afaceri. „Am obținut o întâlnire foarte rapid. Regulatorul de piață și registrul comerțului local și-au oferit susținerea imediat, așa încât am putut aplica în două săptămâni și am obținut «in principle approval», pentru prima licență de retail acordată vreodată în această piață.“ E vorba de acordul de principiu pentru o licență care permite operațiunile cu clienți persoane fizice (retail), care investesc inclusiv sume mici, prin contrast cu licențele profesionale, care ridică pragul investițiilor foarte sus și se adresează, implicit, investitorilor clasici, calificați. „Putem opera în întreaga zonă MENA, adică Orientul Apropiat și Africa de Nord.

Pentru a obține acest gen de licență, am avut nevoie de o derogare“, precizează managing partner-ul Key Way Group. „Am obținut-o după ce am muncit din greu. Dar mă bucur că am deschis drumul și pentru alte companii, care pot veni după noi pe același drum.“ Pătrașcu își stopează entuziasmul pentru a-și aminti de piedicile birocratice din România: „Registrul comerțului din Dubai are până și un «Success Manager», care îți oferă sprijin pentru deschiderea afacerii/biroului. Sper că vom vedea în viitor astfel de lucruri și inițiative și în România.“

Resursele umane

Key Way Group are peste 230 de angajați, dintre care 120 în afara României. „Ținând cont de faptul că ne extindem în mai multe regiuni din afara Uniunii Europene, vrem să ajungem în scurt timp la 350 de angajați. După Europa și zona MENA, ne interesează America de Sud și Asia de Sud-Est. Strategia millennial e desigur în vigoare.

Media de vârstă a angajaților Key Way Group este de 29,8 ani, fix în mijlocul intervalului de vârstă al generației millennials. Cifra precisă pe care am menționat-o provine din sistemul integrat de date al companiei, pus la punct de un specialist venit în grup dintr-o mare companie globală de IT prezentă și în România. „Pornind de la un sistem unic, am început să construim o echipă de data science, care va furniza top managementului rapoarte și vizualizări pe baza cărora să ne putem lua deciziile“, explică Pătrașcu. „Dacă vrei un astfel de proiect, trebuie să-ți comunici viziunea și aduci un om specializat. Iar aici intervine mentalitatea millennial.

Noi motivăm oamenii în principal cu proiecte – și nu cu bani. Poți aduce oameni de la Oracle sau de la oricare altă companie de aceleași dimensiuni, pe același salariu sau chiar pe un salariu mai mic, uneori. Trebuie însă ca oamenii să nu se mai simtă ca o rotiță în angrenaj, ci ca o roată. Ca o roată de mașină, în sensul că asigură tracțiune.“ Desigur, Key Way Group plătește mult mai mult decât salariul minim pe economie. Media în companiile din grup, incluzând operațiunile din alte țări, este de 2320 de euro. Caracteristica de „motivat și de altceva decât bani“, proprie atât antreprenorului cât și angajatului millennial din industriile foarte lucrative, se bazează pe venituri deja aflate mult peste limita de subzistență și pe o piață dinamică a resurselor umane, plină de oportunități pentru angajați, în segmente precum tehnologia informației.

Pătrașcu precizează că e recunoscător marilor companii globale pentru prosperitatea și competențele aduse în România. „Fără această etapă nu am fi putut avea ambiții mai mari. Însă acum, am venit și noi, oamenii în hanorace și Converse, la City Gate, printre coloșii globali. Și credem că există ceva numit millennial business, care poate fi descris de ecuația „creatori de valoare bazați pe digital.“

Cifre cheie, Key Way Group

Cel mai înalt birou din grup se află la etajul 24 (Abu Dhabi)

19 limbi vorbite la nivel de grup

Cel mai tânăr angajat: 19 ani. La polul opus, cel mai experimentat angajat are 46 ani.

Cel mai îndepărtat loc față de România cu un birou al Key Way Group: Africa de Sud. Cel mai îndepărtat loc față de România, unde Key Way Group are clienți: Argentina.

Celelalte proiecte ale lui Pătrașcu: Real Estate și Family Offices

Ca să-și probeze calitățile de antreprenor profesionist, Octavian Pătrașcu își păstrează preocuparea și pentru segmente diferite ale investițiilor. În materie de real estate, a tranzacționat mai multe clădiri, printre care un imobil de birouri din Strada Calderon, vândută unui fond străin de investiții.

Pătrașcu vorbește despre munca necesară în real estate, în care trebuie investit serios pentru a crea plus valoarea necesară unei tranzacții de succes. „Am moștenit preocuparea de la tatăl meu, care e constructor. Inginer constructor. În real estate nu mai poți câștiga din simpla speculație, ca acum 10 ani. Trebuie să muncești și să te «califici» ca investitor în așa ceva, de la a fi capabil să asiguri o echipă profesionistă de renovări, la un portofoliu de chiriași adecvat.“ Pătrașcu spune că ar investi mai mult timp și bani în imobiliare, în România, dacă acest gen de business n-ar fi în continuare atât de bazat pe „intuiție“, la antipodul culturii data-driven în care se simte bine. „Dacă la primele tranzacții eram nevoit să mă bazez mai mult pe intuiție, în momentul de față am construit o echipă care include Business Analysts, Chief Financial Officer și Chief Legal Officer, care mă ajută să iau decizii mult mai fundamentate. În momentul de față, cred că intuiția a rămas doar la 30%, iar restul de 70% e bazat pe ce discut cu echipa, ceea ce mă face să iau decizii mult mai pragmatice.“

După ce, de exemplu, a cumpărat și vândut cu profit de ordinul sutelor de mii de euro mai multe clădiri de birouri din București, Pătrașcu s-a orientat către alte piețe imobiliare, care îi permit o abordare bazată mai mult pe date decât pe opinii personale sau instinct: „Ultima investiție pe care am făcut-o în real estate a fost prin startup-ul israelian Skyline AI, o companie prezentă și în SUA, care folosește inteligența artificială pornind de la datele guvernamentale și de altă natură, existente în abundență acolo. Poți de exemplu estima un preț mediu al chiriei pornind de la salariile medii din zonă, rata șomajului și alte date de același tip. Mi s-a părut foarte interesant, asta va merge și în România, dacă vom avea vreodată aceleași date.“

Octavian consideră că startup-urile de gen Skyline AI au puterea de a revoluționa industria imobiliară, dar și pe cea a investițiilor. „Este un potențial enorm, aici, și cred că încă nu realizează toată lumea ce aduce acest Skyline – sau alte startup-uri similare. Platforma îți pune la dispoziție informații la care nici nu puteai gândi că ai putea avea acces acum 5-10 ani. Analiza bazată pe volume imense de date și pe Inteligența Artificială îți oferă un avantaj enorm în momentul în care trebuie să iei o decizie. Mi se pare o revoluție din punct de vedere al strategiilor de investiții in imobiliare.“ Real estate-ul se conectează cumva și cu ideea de Family Office.

Pătrașcu spune că și în România există persoane și familii posesoare ale unor disponibilități financiare importante, care au nevoie de consultanță în materie de investiții. „Oamenii cu bani din Europa de Vest și America se bazează pe conceptul de „family office“ sau „multi family office“, adică echipe specializate care asigură managementul averii. În România încă nu există cultura asta, dar probabil, cu noua generație, acest concept va fi împrumutat. Și-atunci, investițiile se vor face mult mai profesionist și de către persoanele high net worth din România.

Ați preferat să locuiți în București, și nu în afara lui. De ce nu locuiți, de exemplu, în Snagov?

Pentru că eu sunt un om foarte activ și îmi place să fiu aproape de destinațiile curente: birou sau locurile în care îmi petrec timpul liber. Îmi place să fiu în centrul lucrurilor.

Cum vă petreceți timpul săptămânal și ce faceți în weekend?

Programul 9-21 (uneori 23…). În weekend, îmi împart timpul între proiectele de pe family office și copii, familie.

Călătoriți mult, pentru afaceri. Ce sau unde vă place cel mai mult?

Cel mai mult îmi place să stau acasă, în familie, tocmai fiindcă stau atât de mult departe, călătorind între birouri. Dar, altfel, acum mă duc tot mai mult în Dubai. Și îmi place destul de mult. E ca un startup: din nimic, a devenit un Unicorn. O țară-startup.

Alunecăm iarăși spre afaceri. Vorbiți-ne de hobby-uri.

Fac sport, în special fotbal și baschet. Și cititul cărților de business. Nu am foarte multe hobby-uri, nu am când.

Care-s ultimele cărți pe care le-ați citit?

„The Four“, de Scott Galloway, și „Measure What Matters“, de John Doerr.

Vă place organizarea, vorbiți-ne puțin despre organizare și managementul timpului, care e o problemă uriașă.

Ca să fii organizat, ai nevoie de foarte multe compromisuri, dar și de consecvență. Am fost mai puțin organizat în trecut. E foarte, foarte greu să devii organizat. Nu poți să vii și să spui într-o zi: „Vreau să fiu organizat“. Trebuie să îți construiești un mindset pentru asta. Mindset-ul ăsta se creează cu ajutorul experiențelor anterioare, în care ai pierdut destul de mult din cauza dezorganizării. Sau cel puțin așa mi s-a întâmplat mie.

V-am întrebat la început de ce ați rămas în București. Acum vă întreb de ce ați rămas în România.

România este locul unde mi-am format educația și, în afară de asta, am beneficiat și de oportunități și aici am învățat cum să fii antreprenor. Dacă te descurci făcând business în România, poți să te descurci oriunde altundeva. Am rămas aici pentru că vreau să dau și eu ceva înapoi. În primul rând, locuri de muncă. Dar plătesc taxele aici, creez valoare prin activitatea noastră și pot să dau mai departe acest know-how către alți tineri.

Cifre cheie, Octavian Pătrașcu