“Așa cum am promis, mergem mai departe cu eliberarea domeniului public de construcții ilegale și inoportune: eliminăm garajele apărute în București în anii ‘90.

Ca regulă generală, acolo unde sunt garaje vom amenaja parcări. Din suprafața ocupată de două garaje, rezultă 3 locuri de parcare.

Poliția Locală a Sectorului 6 a identificat deja garajele existente și a demarat procedurile pentru dezafectarea acestora, iar situația intermediară se prezintă astfel.

► Număr garaje identificate: 439

► Număr garaje cu autoriatie emisa de Primaria Municipiului Bucuresti: 163

(da, cu asta se ocupa în trecut PMB)

► Număr garaje cu autorizatie de construire emisa de PS6: 90

(da, e un haos generalizat, pentru același lucru autorizatie emite si Primăria Generală și Primaria de Sector. Absurd)

► Numar garaje fara autorizatie de construire: 171

► Numar de garaje pentru care am emis instiintari in vederea dezafectarii: 175

(procesul este în desfășurare)

► Numar de garaje dezafectate in urma instiintarilor emise: 20

► Numar de garaje cu dispozitie de demolare: 44

Foto: undeva prin Cluj-Napoca, primăria are aceeași politică.” a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.



Încep a lucrările pe Bulevardul Timişoara

“Vești de la Primăria Capitalei, de interes pentru Sectorul 6

Semaforizarea bulevardului Timișoara a apărut constant în discuțiile noastre pe Facebook și am primit și numeroase sesizări. Am pus, la rândul meu, problema la nivelul PMB, instituția care are în competență și administrarea bulevardului și semaforizarea acestuia.

Acum avem noutăți:

In data de 23 iunie Administrația Străzilor (PMB) a transmis către Compania Managementul Traficului (CMMTB) ordinul de începere a lucrărilor pe Bd. Timişoara.

Acum CMMTB a finalizat lucrările de montare a semafoarelor in intersecția Silistraru și început reevaluarea indicatorilor tehnico-economici in sensul clarificării intervențiilor din intersecțiile Romancierilor, Nenițescu si Silistraru care privesc construirea de insule de pietoni. Pana la sfârșitul lunii curente va fi propusa varianta finală.

In 15 zile de la data la care ASB va obține racordarea la rețeaua electrica, CMMTB va realiza branșarea tuturor celor 6 intersecții la rețeaua electrica, va instala ultimele componente electronice, va deschide semafoarele in galben intermitent si va realiza si propune spre aprobare atât diagrama de semaforizare pentru a pune în funcțiune a semafoarelor în trei culori.

Așa… am înființat în cadrul ADP un serviciu dedicat de mobilitate urbană. Dacă aveți sugestii pentru semaforizare, indicatoare rutiere, amplasare parcări, introducere de sensuri unice și altele asemenea, vă rog să le trimiteți la adresa [email protected]

Nu vor fi tratate ca petiții, in sensul că nu veți primi răspuns, dar, vă spun, vor fi analizate temeinic și ne vor ajuta în planificarea intervențiilor noastre, nu vor fi în van.

Voi veni azi, cel târziu mâine, cu o informare acolo unde ne-am ocupat deja să introducem sensuri unice și să atribuim noi locuri de parcare rezidențiale. (P.S. Dăm drumul anul acesta si la proiectarea a trei parcări supraetajate).”, a mai scris primarul Sectorului 6 pe Facebook.