Gala Top 100 femei de succes. Omul anului în Politică este Renate Weber, Avocatul Poporului

Ultimul an si jumatate a fost unul in care, pe langa problemele medicale, s-a dezbatut intens in jurul idei de libertate. Pandemia ne-a facut sa ne punem serios problema limitei dintre libertatea personala si responsabilitate sociala, dar si unei teme la care ne gandisem foarte putin pana acum: cine ne apara drepturile in fata statului. Asa am descoperit in ultimul an o institutie pe care aproape o ignoram: Avocatul Poporului. Institutia exista de aproape trei decenii, dar in ultimul an am simtit-o cu adevarat prezenta in societate. Iar asta i se datoareaza unei femei, cea pe care in seara aceasta o desemnam castigatoare a categoriei Politica a Top 100 femei de succes, editia 2021. Renate Weber a fost in ultimul an omul care a reprezentat garantia ca cineva vegheaza ca restrictiile sa nu se transforme intr-un abuz asupra libertatilor noastre.