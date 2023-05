Secom a apărut ca firmă în 1991, dar deabia în 1997 a început să exploreze și să se afirme în zona naturistă. Astăzi, Secom® este un trendsetter care și-a construit pe piața din România, o reputație solidă în domeniul comercializării de produse naturale premium pentru sănătate și frumusețe cu ingrediente studiate, certificate și brevetate la nivel global.

La ridicarea premiului, Lucia Costea a spus: ”Mulțumim pentru această recunoaștere. Ne bucurăm că eforturile noastre sunt vizibile și mai ales apreciate. Secom a pornit la drum acum aproape 20 de ani din dorința autentică de a face bine și ne-am pus baza pe patru piloni: calitatea produselor, etica în business, inovația și inițiativele de educare și informare vizavi de consumul responsabili de suplimente alimentare. Credem în conceptul de medicină integrativă care poate face mult bine sistemului medical din România!”

O piață valoroasă

”În 2022, piața a ajuns la 3.5 miliarde de lei, în creștere cu 20% față de 2021 – conform Cegedim România , continuând ritmul de creștere anuală cu double digit. În ciuda evoluției constante a pieței de suplimente alimentare locale, consumul în România se menține mult sub nivelul mediei europene, chiar și de 5 ori mai mic decât țările vestice”, a declarat, pentru Capital, Lucia Costea, Co-fondator & CEO Secom® Healthcare Group.

Creștere continuă

Piața de suplimente alimentare a înregistrat în perioada 2017-2021 o rată de creștere anuală compusă (CAGR ) de 19%, în contextul în care românii sunt tot mai preocupați să aibă un stil de viață sănătos, trend susținut de pandemie – perioada în care oamenii au conștientizat mai mult ca niciodată importanța prevenției și a protejării sănătății.

Produsele hepatoprotectoare, probioticele pentru adulți și copii, produsele pentru susținerea sistemului respirator și a imunității sunt cele care au contribuit cel mai mult la evoluția categoriei, conform Cegedim România, companie de analiză și studii de piață specializată în industria farmaceutică.

Produse de top

Suplimentele Secom® din aceste segmente, cel mai des recomandate de mediul profesional și alese de consumatori în ultimii 5 ani au fost : Vitamin C 250mg și Vitamin D3 500UI din gama de pediatrie ChildLife® Essentials, care sunt de altfel și lideri de piață în segmentele lor, dar și Vitamin C 1000mg (adulți) 100 cps și Vitamin D3 2000UI 30cps pentru adulți și Guard-Your-Liver® pentru suport hepatic din gama noastră Good Routine®.

”În plus, în 2022 am observat o dezvoltare semnificativă a segmentului de tonice cerebrale, de 41% față de 2021, în care produsul nostru Neuro Optimizer® 60cps și-a dublat valoarea de la un an la altul, efect al pandemiei, care a avut un impact negativ asupra sănătății psiho-emoționale”, ne-a mai spus Lucia Costea.