Suplimentele Good Routine® sunt fabricate în Spania, în colaborare cu producători recunoscuți pentru investițiile în Research & Development, pentru calitatea și beneficiile ingredientelor patentate, documentate științific prin studii. Unitățile de producție în care sunt realizate suplimentele Good Routine® dețin cele mai importante licențe și certificări internaționale din categorie, care atestă calitatea, eficiența și siguranța acestora. Produsele Good Routine® conțin ingrediente din surse naturale și formule patentate atent alese, toate oferind forme de prezentare ușor de administrat, concentrații optime ale substanțelor active, eliberarea rapidă a acestora în organism și biodisponibilitate crescută.

“În Secom am avut permanent o preocupare pentru inovație, am fost mereu conectați la ultimele studii și descoperiri științifice, iar în ultimii 17 ani am avut acces la cele mai bune practici de la nivel mondial, prin prisma colaboratorilor noștri. A venit momentul să investim toată experiența acumulată în crearea unui portofoliu propriu care să respecte aceleași standarde de calitate cu care ne-am obișnuit consumatorii. Suntem mândri de portofoliul Good Routine® care cuprinde produse realmente unice pe piață, cu asocieri inedite de ingrediente inovatoare, suplimente care, alături de alte rutine sănătoase, vin să completeze un stil de viață echilibrat,” spune Lucia Costea, cofondator și CEO Secom®.

Prima gamă de suplimente Good Routine® este alcătuită din 10 produse, destinate adulților, fiecare cu beneficii distincte: completează dieta, inclusiv pe cea vegetariană sau vegană, echilibrează flora intestinală, susțin imunitatea, articulațiile, ajută organismul în perioade de oboseală și stres, reglează nivelul colesterolului, protejează ficatul și inima, susțin sănătatea tractului urinar.

Produsele Good Routine® sunt disponibile în aproximativ 2000 de farmacii partenere din întreaga țară, în cele 13 magazine din rețeaua proprie de retail Secom® și pe platforma online dedicată www.good-routine.com.