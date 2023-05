Clara Dumitru, managerul clinicii Lotus Chinese Therapy, nu a putut fi prezentă în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate, însă pentru ridicarea premiului au venit doi reprezentanți: Mirela Tomaida și Ciprian Popescu.

Întregul eveniment poate fi urmărit aici.

Primirea premiului în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate

„Bună seara! Mulțumesc revistei Capital pentru nominalizare și pentru acordarea acestui premiu. Este o onoare pentru noi, în același timp ne obligă să ne păstrăm nivelul de profesionalism și de atenție acordat pacienților. Medicina chineză, deși în România și Europa are o istorie de 50 de ani, este încă un domeniu insuficient cunoscut, atât pentru pacienți cât și pentru medici. Mă bucur să aflu că acum în cadrul Universității de Medicină și Farmacie există cursuri opționale pentru studenții de medicină chineză. Așa cum am spus clinica are o activitate de cinci ani, avem o echipă formată din trei medici chinezi, un terapeut ucrainean, două colege filipineze și șase colegi români. Fiecare dintre ei folosesc tehnici diferite, au metode de abordare diferite astfel încât patologia pe care o putem trata este foarte diversă. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest premiu, este o onoare!”, a declarat Ciprian Popescu în momentul primirii premiului.

Clinica Lotus Chinese Therapy oferă pacienților soluții terapeutice alternative din medicina tradițională chinezească. Aceasta folosește terapii naturale și non-invazive, ce au o istorie de 5.000 de ani.

Una dintre cele mai importante investiții pentru această clinică este reprezentată de atragerea și recrutarea specialiștilor, deoarece aceștia trebuie să aibă pregătirea la nivelul standardele impuse de această piață relativ nouă din România. În clinică, în momentul actual, există medici și terapeuți din China, România, Ucraina și Filipine. Aceștia sunt aleși pe bază de recomandare, dar și pe documentație oficială de la universitățile de profil din China.

„Când îți place ceea ce faci și ai ales echipa câștigătoare, dacă apar dificultăți, își găsesc rezolvarea cu ușurință!”, a spus Clara Dumitru pentru revista Capital.

Clara Dumitru a declarat faptul că a reușit să deschidă o nouă clinică în București. Cu toate acestea, managerul clinicii a amintit și de faptul că resursa umană din cadrul acesteia este extrem de importantă, însă nu ar trebui neglijată nici dotarea: „Însă se poate întâmpla să existe dotarea de vârf, dar dacă nu ai reușit să atragi specialiști care să o pună în valoare nu se poate vorbi de performanță”.

Totul a început ca un hobby

Clara Dumitru a transmis pentru revista Capital faptul că la baza clinicii Lotus Chinese Therapy a stat un simplu hobby, întrucât aceasta a fost mereu fascinată de felul în care s-a dezvoltat o adevărată știință încă de pe Dinastiei Ding având ca punct central medicina tradițională chinezească. De pe vremea primelor conflicte pentru dinastii, oamenii răniți au fost tratați cu ace de piatră, o metodă care mai este prezent și astăzi. De asemenea, alături de acest hobby, a fost necesară o investiție substanțială pentru a putea face realizabil acest proiect.

Clinica este prezentă pe piața din România deja de 5 ani și se bucură de o deschidere extrem de mare din partea românilor.

Pentru anul în curs, planul managerului este să ducă business-ul la un alt nivel: „vreau să mai deschid un punct cu altă echipă din China, cu alte tipuri de tratamente, inclusiv medicină cosmetică chinezească, să profităm și noi de aspectul facial pe care îl au chinezoaicele”.

De asemenea, Clara Dumitru a spus că manageriatul în acest domeniu este o noutate pentru dânsa deoarece vine după o experiență de aproape 30 de ani în alte domenii, ce au avut preponderență comerciale.

În ceea ce privește perioada pandemică, managerul clinicii a spus că „atunci am simțit că lumea se schimbă. În toate domeniile vieții sociale, mai cu seamă în cele de prestări servicii, în special al celor medicale specific activităților clinice pe care am înființat-o cu convingerea că voi fi de mare ajutor oamenilor în suferință”.

Noul număr al revistei Capital va putea fi achiziționat de la toate centrele de difuzare ale presei, dar și de pe site-ul edituradecarte.ro. În supliment vor fi găsite subiecte de actualitate din diferite domenii, dar și Top 100 de Performeri din Sănătate.