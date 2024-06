„Eu sunt un om mic pe o scenă atât de mare. Sunt un simplu profesor care a creat My Way într-o seară. Gândindu-se cum ar arăta lumea aceasta, dacă fiecare dintre noi am face ceea ce ne place să facem. Așa s-a născut My Way. O poveste prin care copiii încearcă să-și găsească locul ca fiecare dintre noi la un moment al vieții.

Nu este premiul meu, este premiul echipei mele mici, de altfel, care a fost lângă mine la bine, dar mai ales la greu și le mulțumesc din toată inima mea. Este premiul companiilor care și-au deschis porțile pentru ca acești copii de liceu să experimenteze visul pe care îl au în fața lor și din care încearcă să-și facă un drum. Este despre mentorii care le-au deschis ușile, inimile drumul și le-au spus poveștile lor care nu întotdeauna sunt doar cele din reviste sau din podcast-uri. Acest premiu este dovada vie a faptului că atunci când faci lucrurile din suflet, cineva mai devreme sau mai târziu o să vadă” a declarat Dana Vasilescu, pe scena Galei Capital Femei de Succes 2024.