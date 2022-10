Președintele Partidului Social Democrat (PSD) și al Camerei Deputaților a declarat de la Buzău că nu știe cine va fi candidatul social-democrat pentru alegerile prezidențiale de peste doi an, însă știe cine va fi candidatul pentru alegerile de la Primăria Municipiului București.

Astfel, Marcel Ciolacu a făcut public faptul că ministrul Familiei, Gabriela Firea, va candida din nou pentru funcția de edil al Capitalei, după ce, în trecut, a pierdut alegerile în fața lui Nicușor Dan.

„Nu știu cine o să fie candidatul la președinție. Eu, personal, nu știu acest lucru. În schimb, știu cu certitudine un lucru: Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primăria Generală. Și cum se spune la București: dacă buzoienii ar lipsi o zi s-ar circula normal cred că e cazul să ne implicăm în viitoarea campanie electorală direct”, a spus Marcel Ciolacu.

Gabriela Firea a precizat că dorește să candideze la Primăria Capitalei

Informația oferită de către președintele social-democraților nu este una nouă. În luna septembrie a acestui an, ministrul Familiei a declarat public faptul că nu dorește să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, așa cum s-a vehiculat, ci la alegerile pentru Primăria Municipiului București.

„Categoric, eu îmi doresc să continui proiectele de la Bucureşti, nici nu s-a pus problema să vizez o altă funcţie”, spunea Gabriela Firea la momentul respectiv.

Va fi o cursă în interiorul PSD pentru alegerile prezidențiale din 2024

Revenind la alegerile prezidențiale de peste doi ani, Marcel Ciolacu a declarat anterior că va avea loc o cursă în interiorul partidului pentru a stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale, însă aceasta va avea loc după ce va fi efectuată o modificare statuară la viitorul Congres al formațiunii politice.

„Eu mi-am anunţat colegii şi am avut o discuţie cu ei înainte de a face acest anunţ, că de acum s-a încheiat o cutumă în PSD, respectiv preşedintele partidului era de drept candidatul pentru funcţia de preşedinte. Acest lucru trebuie să-l decidem printr-o modificare statutară pe care o să o facem la anul, ca să ne încadrăm, totuşi alegerile despre care mă întrebaţi sunt la sfârşitul anului 2024.

După acea modificare din Congres, automat am anunţat că va fi o cursă a celor care doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte, în interiorul partidului. (…) Nu o mână de oameni decid cine e candidatul. Exact ca şi azi, într-o conferinţă lărgită, cu primari, cu viceprimari, cu consilieri, cu parlamentari, vor decide cine dintre cei care s-au înscris în cursă îi reprezintă cel mai bine, prin vot.

Astfel încât e un sistem democratic şi, repet, am greşit undeva dacă am pierdut de patru ori, înseamnă că am greşit. Trebuie să remediem asta”, a declarat social-democratul, joi seara, de la Craiova.