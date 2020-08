Primarul general al Capitalei a transmis că situația financiară a primăriei este în pericol pentru că trebuie să plătească o datorie de 115 milioane de euro către familia Constanda în legătură cu o decizie definitivă a instanței în privința Parcului Bordei și Cartierului Francez. Gabriela Firea a trimis o scrisoare în acest sens către președintele Klaus Iohannis, dar și premierului și președinților Camerelor Parlamentului.

„Situatia financiara a Capitalei este pusa in pericol azi de decizii luate acum 16-17 ani, cand primari erau domnii Traian Basescu si Adriean Videanu. Pe scurt, noi toti bucurestenii trebuie sa-i platim omului de afaceri Costica Costanda 115 milioane de euro, in urma unei decizii definitive pe care a obtinut-o in instanta, legata de Parcul Bordei si Cartierul Francez. O suma uriasa de care nu dispunem.

Am trimis o scrisoare catre Presedintele Romaniei, Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Premier, Ministrul de Finante, deoarece este o problema foarte grava, care nu ne poate fi imputata si care ar putea bloca intreaga functionare a serviciilor de utilitate publica din Bucuresti, plus pe cea a spitalelor”, scrie primarul general al Capitalei într-o postare pe Facebook.

Iată mai jos textul integral al scrisorii trimise de către Gabriela Firea, după cum arată comunicatul Primăriei București.

„După cum știți, Municipiul București se confruntă cu o situație financiară dificilă, agravată de instituirea mai multor popriri asupra conturilor Municipiului București, ca urmare a unor sentințe definitive și irevocabile, pronunțate în anul 2019, în cadrul unor procese care au durat 20 de ani.

Astfel, în procesul intentat de Costică Constanda, Municipiul București trebuie să-i returneze acestuia 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anul al Capitalei.

Deși am luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare și am făcut deja plăți eșalonate de aproximativ 17 milioane euro, ne aflăm în situația în care, începând cu data de 3 august, Costică Constanda va popri conturile Municipiului București (vă prezint anexat înștiințarea transmisă de către acesta).

Pentru a putea respecta sentință definitivă și irevocabilă în procesul cu Costică Constanda, am supus spre aprobare, în trei ședințe succesive ale Consiliului General al Municipiului București (CGMB), din datele 15, 29 și 30 iulie 2020, proiectul de Hotărâre privind aprobarea dării în plată ca modalitate de executare silită a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civilă nr. 832 A/11.07.2018, pronunțata de Curtea de Apel București in dosarul nr. 1011/2/2016 si menținută prin decizia civila nr.1158/04.06.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație si Justiție in dosarul nr. 1011/2/2016, sentință civila nr. 1309/05.07.2011 pronunțată de Tribunalul București in dosarul 2008/3/2010 si decizia civila nr. 1146/21.06.2007 pronunțată de Curtea de apel București in dosarul nr.48908/3/2005.

Prin această dare în plată, suma totală datorată se reduce cu aproximativ 40%.

Proiectul de Hotărâre a fost respins de fiecare dată. Menționăm că pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numărul total al consilierilor generali. În aceste condiții, Municipiul București trebuie să achite, de urgență, întreaga sumă datorată lui Costică Constanda, respectiv diferența rămasă de plată de aproximativ 98 milioane euro. În caz contrar, așa cum a anunțat deja, acesta va bloca, începând cu data de 3 august 2020, toate conturile Municipiului București.

Din bugetul Municipiului București sunt suportate cheltuieli de importanță strategică privind alimentarea cu energie termică, transportul în comun, iluminat public, funcționarea celor 19 spitale aflate în coordonarea Municipalității, proiectele de investiții în infrastructură, etc.

Atragem deci atenția că instituirea popririi conturilor Municipiului București, anunțată de Costică Constanda, va avea repercusiuni directe extrem de grave asupra calității vieții cetățenilor Capitalei.

În aceste condiții, vă adresăm rugămintea să analizați și să dispuneți măsurile necesare pentru soluționarea acestei situații:

– fie prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital ale Municipiului București, prin alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, a sumei de aproximativ 98 milioane euro, necesară pentru stingerea datoriei către Costică Constanda (conform prevederilor art. 29 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice)

– fie prin majorarea plafonului de garantare a împrumuturilor, astfel încât Municipiul București să se împrumute pentru acoperirea cheltuielilor de investiții, conform prevederilor legale în vigoare, urmând să achite din sumele alocate de la bugetul de stat datoria către Costică Constanda (conform Legii nr. 238/2019).