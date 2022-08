Premieră în România! O nouă instituție va fi înființată. Gabriela Firea a venit cu vestea

Gabriela Firea a anunțat, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că toții copiii care se află într-o situație de risc de separare vor fi identificați și înregistrați. Ministrul Familiei mai spune că fiecare localitate din România va avea o structură comunitară pentru prevenirea separării copilului din astfel de familii.

„Premieră pentru protecția copiilor din România! Cu ajutorul a 50 de milioane de euro, fonduri nerambursabile prin PNRR, viața copiilor defavorizați se va schimba. Prevenim separarea copilului din familii cu risc și acționăm pentru rezolvarea nevoilor lor concrete, implicând și comunitatea.

Copiii care trăiesc în familii care se luptă pentru supraviețuire, copiii aflați în situații de risc, în pericol să abandoneze școala sau care sunt în medii violente trebuie ajutați și sprijiniți pentru a nu ajunge adulți fără viitor.

O țară care nu-și protejează copiii și care nu le oferă șanse egale riscă să decadă chiar prin absența celor care o fac să progreseze: oameni pregătiți pentru viață atât din punct de vedere psihic cât și profesional”, mai spune fostul edil general al Capital.

Ministrul a mai spus că „Legile prevenirii separării copilului de familie: au fost finalizate, amintind că acest proiect este asumat prin PNRR.

Înființarea unei noi instituții

Gabriela Firea anunțat înființarea Observatorului Național al Copilului. Aceasta se va ocupa cu identificarea și înregistrarea acestor și va fi gestionată de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în așa fel încât situația fiecărui copil în situație de risc să fie monitorizată în timp real.

„Separarea copilului de familie este o decizie care trebuie luată doar în ultima instanță, după ce toate celelalte variante au fost încercate. Separarea provoacă traume pe termen lung pentru ambele părți: copil și familie. Acum, doar 3 din 10 orașe au centre și specialiști pentru a preveni această separare. În mediul rural, situația este gravă: mai puțin de 1 din 10 localități au resursele esențiale. În 570 de localități, 12 orașe și 558 de comune, nu există centre și specialiști. Cu ajutorul celor 50 de milioane de euro fonduri nerambursabile în PNRR se va îmbunătăți totul! Autoritățile locale pot accesa fonduri pentru o rețea de 150 de centre de zi. Până atunci, noua lege prevede că în fiecare localitate va exista o structură comunitară consultativă, căci comunitatea locală este și cea care cunoaște cel mai bine situația celor care au nevoie de ajutor. Din ea pot face parte de la directorul școlii, polițist de proximitate sau preot, până la medicii de familie sau membri ai societății civile. Munca celor care vor face parte din această structură va fi plătită, iar indemnizația de ședință este egală cu 1% din salariul primarului”, scrie Gabriela Firea.

Copiii au nevoi diferite

Ministrul Familiei mai spune că fiecare copil are nevoi diferite, motiv pentru care fiecare va primi sprijin în funcție de ceea ce îi trebuie.

„Fiecare copil care are nevoie de sprijin îl va primi, în funcție de necesitățile concrete. Are nevoie de haine, primește haine. La fel în cazul alimentelor, sau dacă locuința are nevoie de reparații sau obiecte electrocasnice. Noua lege schimbă și modalitatea de finanțare, iar pentru serviciile sociale destinate prevenirii separării copilului de familie se propune asigurarea finanțării de la bugetul de stat a cel mult jumătate din necesar. Sumele vor fi stabilite în funcție de numărul de copii înregistrați în Observatorul Național Copilului. Astăzi, publicăm în consultare publică proiectul legii. După aprobare, în maxim un an, vom avea imaginea reală a situației copiilor din România!”, își termină ministrul Familiei postarea.