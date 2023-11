Gabriela Firea a transmis miercuri, 15 noiembrie 2023, un mesaj pe Facebook despre recentele declarații ale lui Nicușor Dan. Acesta a declarat marți, tot pe Facebook, faptul că Bucureștiul a atras în ultimii 3 ani fonduri nerambursabile de aproximativ 4 miliarde de lei. Acestea au fost utilizate pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei.

Gabriela Firea vine cu un răspuns la aceste „laude”. Ea consideră că primarul general se laudă inclusiv cu munca ei. Firea spune că în mandatul ei Primăria Capitalei a atras 1 miliard de euro, fonduri europene nerambursabile. Fostul primar general ia cuvintele actualului primar drept „o sfidare”.

Firea menționează că au fost necesari aproape trei ani de muncă pentru a obține suma de aproximativ 300 de milioane de euro destinate reparațiilor esențiale ale conductelor de termoficare. Fostul primar general susține că proiectul a fost unul complex, care „nu putea fi lucrat pe genunchi și peste noapte”.

Gabriela Firea a vorbit și despre proiectul de achiziție a celor 100 de tramvaie noi. Omul politic susține că el a fost demarat la finalul mandatului său.

„Cât privește banii europeni pentru achiziția celor 100 de tramvaie noi, nu cred că a uitat cineva întreaga epopee. Știe orice bucureștean că licitația a fost demarată și finalizată în mandatul meu, că am semnat contractul și, la fel ca la termoficare, a fost ținut la sertar și returnat pentru două virgule în plus doar ca să-l semneze actualul primar general, să și-l treacă în portofoliu. Nu-mi place lauda de sine, dar e bine ca bucureștenilor să li se spună adevărul. Când am ajuns primar general, de atragerea fondurilor europene se ocupa o mâna de oameni. Am înființat o întreagă direcție care a reușit lucruri fantastice într-un timp scurt”, adaugă Firea.