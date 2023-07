Gabriela Firea şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Familiei vineri, 14 iulie, la doar o zi după ce şi Marius Budăi, ministrul Muncii, a renunţat la funcţia sa din Executiv.

Cazul azilelor groazei. Gabriela Firea nu crede că există vinovăţii colective în acest dosar, ci doar vinovaţi individuali, care trebuie să plătească aspru

La doar o zi după ce a luat această decizie, Firea recunoaşte că nu ar fi trebuit să îşi anunţe din timp intenţia de a candida din nou la Primăria Capitalei, lăsând de înţeles că acesta ar fi fost motivul principal pentru care ar fi fost atacată şi împinsă spre demisie.

„Vă spun ce am afirmat și acum câteva zile, că regret și îmi pare rău de fiecare clipă în care acele persoane vârstnice sau cu dizabilități au fost neglijate, abuzate sau au avut parte de rele tratamente. Justiția trebuie să continue această investigație care să arate foarte clar vinovățiile, persoanele implicate direct sau indirect.

Fiecare să plătească pentru fapta sa. Nu există vinovății colective, așa cum se induce, din păcate. Într-o țară civilizată, fiecare persoană care a greșit trebuie să plătească.

Dar de aici până la această situație grea și dificilă cu care ne confruntăm, de aici și până la a veni să contești că am ajutat toată viața mea oameni, ca persoană particulară, ca simplu cetățean, ca jurnalist, ca senator, ministru, lucruri știute, lucruri neștiute pe care le-am făcut toată viața mea, atât eu, cât și soțul și familia mea, pentru oameni aflați în nevoie.

Nu sunt un om credincios de fațadă. Merg la biserică de la câțiva anișori. Am ajuns în politică fiind un om realizat profesional, făcând ceva în meseria mea, în profesia mea, ajungând la un anumit nivel profesional.

Nu am venit de nicăieri, fără o zi de muncă. O bilă să mi se găsească de către anchetatori și nu mai am ce comenta. Nu am nicio vină.

Am anunțat că voi candida la Primăria Capitalei, probabil că nu trebuia să spun acest lucru și să las lucrurile să meargă către anul viitor și să anunț. Dar eu am vrut să fiu cinstită față de alegători, să știe clar că sunt un opozant al lui Nicușor Dan”, a declarat Gabriela Firea pentru România TV.

Gabriela Firea, convinsă că totul a fost o manevră pentru a o scoate din cursa electorală pentru alegerile locale

Fostul ministru al Familiei a mai vorbit şi despre modul în care „ura publică” a fost îndreptată asupra sa, asupra soţului său, primarul din Voluntari, dar şi asupra surorii şi colegei sale, care au fost târâte în mod nevinovat în tot acest scandal, spune Firea.

„În paralel cu ancheta DIICOT, care e normal să continue și să arate făptașii și fiecare să plătească, există ancheta administrativă la nivel guvernamental și există și aceste instanțe morale. Și atunci e firesc să trag și eu concluzia că tot acest foc care s-a aprins asupra mea… pur și simplu au preluat momentul nefericit cu situația de la acele cămine pentru a îndrepta ura publică asupra mea ca să mă scoată din cursa electorală pentru alegerile locale.

Sora mea nu a lucrat nicio secundă la vreun birou care avea grijă de bătrâni sau de persoane cu dizabilități. Sora mea lucrează de mulți ani în asistență socială, pe domeniul educativ al copiilor. Intenționat s-a spus că lucrează cu bătrâni și persoane cu dizabilități ca să mă incrimineze pe mine politic.

Mai mult, colega mea a fost doar la început în asociație, nu a avut nicio legătură cu căminele de bătrâni, nimic de-a face cu activitatea din aceste centre și s-a văzut din toată ancheta care e acum în curs și se va vedea în continuare.

S-a abătut apoi prigoana și asupra soțului meu. Că de ce Primăria Voluntari și primarul nu au știut ce se întâmplă. Știți foarte bine care sunt atribuțiile. Nu au fost reclamații în sensul activității acestor centre”, a mai declarat Gabriela Firea pentru sursa citată.