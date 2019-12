Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, duminică, că îşi doreşte un nou mandat în fruntea Bucureştiului şi va candida la alegeri.

„Vreau să termin ceea ce am început. Nu văd de ce nu aș candida. Dacă sunt sănătoasă, ceea ce sunt acum și mulțumesc medicilor de la Cantacuzino și Colentina, cu siguranță doresc să candidez pentru că vreau să termin ceea ce am început. Nu văd de ce nu aș candida, pentru că trei ani de zile am muncit de dimineața până noaptea. Familia nu m-a văzut decât în weekend-uri. Nu mai vorbesc de sacrificii”, a declarat Firea.

Propunere pentru premierul Orban

Actualul primar al Capitalei a făcut şi o propunere pentru premierul Ludovic Orban, care s-a plâns că a avut doar discuţii de la distanţă cu Firea, că Primăria investeşte o mulţime de bani în companiile municipale care „nu fac nimic”, iar rezultatele Gabrielei Firea în fruntea Capitalei sunt „egale cu zero”.

„Îl aștept pe domnul Orban în emisiune oricând să lămurim chestiunile administrative. Dacă este în stare. Eu cred că nu este”, a fost provocarea lansată de Firea.

Lupta electorală pentru Bucureşti

Gabriela Firea ar putea câștiga încă un mandat în fruntea Bucureștiului. Și asta pentru că toate partidele care concurează împotriva PSD vor să meargă, în acest moment, cu proprii candidați în cursa pentru Capitală. Lucru care ar putea avantaja PSD.

Nicuşor Dan a fost deja desemnat oficial drept candidat al USR pentru cursa electorală, însă colegii de alianţă de la PLUS vor să-l împingă în faţă pe Vlad Voiculescu. Nu este încă sigur dacă USR – PLUS va reuşi să cadă la o înţelege şi cu cei din PNL, pentru ca toate partidele de dreapta să vină cu un candidat comun. Ionel Dancă (şef al Cancelariei premierului), Ciprian Ciucu (consilier general) sau europarlamentarul Rareş Bogdan sunt printre numele cel mai des vehiculate drept posibil candidat al liberalilor.

