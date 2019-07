Tranzacţia prin care Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, preia companiile Upscale Development (Bridge 1), The Bridge 2 Development şi The Bridge 3 Office Building, care formează un complex de birouri în Bucureşti, a fost autorizată miercuri de către Consiliul Concurenței – C.C., informează autoritatea de concurență.

”Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia constatând că aceasta nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, arată un comunicat emis de C.C.

Upscale Development (Bridge 1), The Bridge 2 Development şi The Bridge 3 Office Building, care formează proiectul The Bridge, dezvoltat de Forte Partners, activează pe piaţa serviciilor de închiriere de proprietăţi imobiliare cu destinaţie spaţii de birouri moderne, respectiv cu destinaţie comercială.

Decizia va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

Dedeman are ca obiect principal de activitate vânzarea de materiale de construcţii şi amenajări interioare.

