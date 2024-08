„Frații Dedeman” au achiziționat un parc fotovoltaic în Vaslui

Grunman Energy, o companie deținută integral de Pavăl Holding, cea care deține Dedeman, a achiziționat întreaga participație în firma dezvoltatoare a parcului, Zen Agriculture SRL, de la fostul asociat unic, Adrian Bahrim. Zen Agriculture dezvoltă un parc fotovoltaic planificat să aibă o putere instalată de 5 MW, amplasat în comuna Ciocani, județul Vaslui, pe un teren de peste 8 hectare.

Înființată în vara lui 2022, Grunman Energy a fost creată în principal pentru a opera centrale fotovoltaice instalate pe acoperișurile centrelor logistice Dedeman din întreaga țară. La sfârșitul anului trecut, Pavăl Holding a investit peste 53 milioane lei în capitalul companiei energetice.

După ce au transformat Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din România, frații Pavăl au început să își diversifice investițiile. Până acum, cei mai mari bani au fost direcționați către sectorul imobiliar, cu un total de peste 800 milioane de euro investite în acest domeniu.

Au realizat cea mai mare tranzacție imobiliară din istoria României

Frații Pavăl au realizat cea mai mare tranzacție imobiliară din anul 2022 și cea mai mare tranzacție imobiliară din istoria României prin achiziția portofoliului de birouri al CA Immo, pentru suma de 377 de milioane de euro.

De asemenea, au investit aproximativ 200 de milioane de euro în complexul de birouri The Bridge, peste 120 de milioane de euro în complexul The Office din Cluj-Napoca, circa 90 de milioane de euro în prima clădire de birouri din cadrul complexului U Center din București și 50 de milioane de euro în complexul de birouri Dacia One din București.

Prin aceste achiziții, frații Pavăl s-au poziționat pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România, după Globalworth, scrie Profit.ro.

În plus față de achizițiile imobiliare, frații Pavăl au încheiat un parteneriat cu omul de afaceri Ionuț Dumitrescu și compania acestuia, Element Industrial, pentru dezvoltarea și vânzarea de parcuri industrial-logistice în apropierea orașelor mari din țară.

Vor să facă depozite în Ilfov

Pe lângă investițiile imobiliare, frații Pavăl și-au extins portofoliul în mai multe domenii. În sectorul construcțiilor, au investit în companiile Cemacon și Promateris; în industrie, în Alro și Conpet; în energie, în Transelectrica și Electrica.

De asemenea, au investit în viticultură, prin Purcari Wineries; în restructurarea companiilor, prin ROCA Investments; în colectarea de deșeuri, prin Ecorep Group; în panouri fotovoltaice, prin Simtel; în transport fluvial, prin Transport Trade Services; în sănătate, prin clinica dentară Victoria, Farmacia Tei și Bebe Tei; și în agricultură, prin Moldova Farming.

Recent, frații Pavăl au achiziționat un teren de 64 de hectare în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, de la compania spaniolă Martinsa Fadesa. Terenul ar putea fi utilizat pentru dezvoltarea de depozite.

Proprietarii Dedeman sunt implicați și în dezvoltarea primului lor ansamblu rezidențial, care urmează să fie construit pe un teren agricol din cartierul Șerbănești din Bacău. În același cartier, pe un teren de aproximativ 7 hectare situat pe malul lacului Bistrița, se pregătește construcția proiectului mixt Dedeman Campus, care va include și un centru comercial.

În plus, frații Pavăl au consolidat și restaurat casa negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Bucureștiului, achiziționată pentru aproximativ 5 milioane de euro. Această clădire va fi transformată într-un sediu pentru companiile din holdingul Pavăl.