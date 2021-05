Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, aduce acuze extrem de grave cu privire la fraudarea alegerilor, act în urma căruia Clotilde Armand ar fi ajuns pe nemeritat să conducă primăria.

”Este mai grav decât o crimă!”, acuză Tudorache, care spune că, în urma demersului SIIJ, se va lăsa cu pușcărie pentru cei care au participat la furtul alegerilor.

Fostul primar al Sectorului 1 rupe tăcerea

Daniel Tudorache, fostul primar PSD al Sectorului 1, a discutat cu jurnalistul Mirel Curea, înainte de anunțul pe care îl fa face Parchetul General cu privire la fraudarea alegerilor la Sectorul 1.

Informațiile pe surse de miercuri indică o diferență de aproape 1.000 de voturi în favoarea lui Tudorache, dar fostul primar e rezervat.

”Să așteptăm comunicarea oficială” a spus el, precizând că are încredere că ancheta a fost una corectă.

”Până în februarie, am crezut că va fi un blat. Când au acceptat să renumere voturile, am întrezărit o rază de speranță.” a mai spus Tudorache, potrivit evz.ro.

”Barna a influențat rezultatul alegerilor”

”Există o ”suspiciune rezonabilă” că Barna a influențat rezultatul alegerilor. El nu avea ce să caute acolo, îi era interzis. Eu consider că un furt grosolan la niște alegeri este mai grav decât o crimă. De ce ne-am luptat noi acum 31 de ani? Ca să fim aleși corect!

Eu am auzit mulți oameni din Sectorul 1 care au spus: Dacă nu se va face lumină, de ce să mai mergem noi la vot, dacă ei fură și sunt acoperiți tocmai de către statul care ar trebui să vegheze să nu se întâmple asta?”, a mai spus Tudorache.

”Procurorul Fâncu va înfunda pușcăria”

”Nu știu ce a fost în capul procurorului Frâncu – să îți ratezi viața, la 30 de ani, dacă SIIJ va da verdictul că alegerile au fost furate… această tinichea îi va atârna toată viața.

E foarte probabil să înfunde pușcăria, iar profesional nu mai are viitor. Cel mai bine ar fi pentru el să încheie o înțelegere și să spună de la cine a primit ordin.

Am să spun o informație pe care o am, iar oamenilor le-a fost teamă până acum să o spună: pe data de 28 septembrie, dimineața, la ora 08:30, la centrul medical Caraiman, deci chiar în dimineața votării, s-au întâlnit procurorul Frâncu, Clotilde Armand, vice-primarul actual și un procuror DNA. Eu consider că a fost un grup infracțional organizat.

Când SIIJ va da comunicatul privind rezultatul real alegerilor, martorii care i-au văzut nu vor mai avea teamă și vor face declarații complete.

Acei oameni nu aveau ce să vorbească, ce să caute acolo.”, a susținut fostul edil.

”Nu pot să votez ciuma roșie”

”Demersul SIIJ a început în urma declarațiilor pe care eu le-am dat acolo.

Sincer să fiu, până în luna februarie nu am crezut că demersul SIIJ ca fi unul pe bune. Abia când am văzut că au acceptat renumărarea voturilor pot spune că am văzut luminița de la capătul tunelului.

Acum, în sfârșit, se apropie deznodământul. A durat câteva luni, e adevărat, pentru că au fost doar 10 polițiști, care au numărat numai ei, totul a fost filmat.

Nimeni nu poate să îi acuze pe acei polițiști că au făcut ceva ilegal, nu a fost nicio influență de la niciun reprezentant al niciunui partid.

Dacă noi, partidele, ajungem să acuzăm poliția să falsifică probele, atunci mai bine plecăm acasă. Procurorul de caz a avut o idee foarte bună, să lase doar polițiștii și să filmeze tot ce s-a întâmplat.

Avem încredere în poliția română? Să luăm de bună tot ce descoperă.

Singurul reproș pe care au avut să mi-l aducă locuitorii Sectorului 1 a fost acela că sunt pesedist. Mulți mi-au spus: domne, știu ce ai făcut pentru sector, dar nu pot să votez ciuma roșie.”, a mai spus Tudorache.

”Vreau să renunț la imunitate și să candidez din nou”

”M-au acuzat că am devenit parlamentar pentru imunitate, ca să mă pun la adăpost de DNA. Pentru ce să mă pun la adăpost? Eu am divorțat de fosta soție în 1993 și acum trebuie să justific de unde are ea diamantele.

DNA mă cercetează pentru că fosta mea soție, de care am divorțat în urmă cu 29 de ani, are niște bijuterii cu diamante. Și vor ca eu, care am fost primar în ultimii patru ani, să jusific existența unor bijuterii în 1993, când nu aveam o funcție publică, eram șef de secție la CFR.

Vreau să renunț la imunitate și să candidez din nou la primărie.”, a arătat reprezentantul PSD.

”PNL s-a săturat de prostiile pe care le face USR”

”Este posibil ca adevărul să iasă acum la iveală pentru că sunt indicii că ar exista o decizie politică în acest sens. PNL s-a săturat de prostiile pe care le face USR.

După doar câteva luni de administrație a doamnei Clotilde Armand, în Sectorul 1 sunt probleme majore

Dincolo de renumărare, așteptăm cu toții să aflăm dacă lipsesc buletine de vot. Dacă lipsesc, lucrurile devin clare și cred că putem afirma fără echivoc că tinerii care au ieșit cu rucsacii noaptea din secția de vot au furat.”, acuză Tudorache.